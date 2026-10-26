إنجاز عالمي جديد لوادى دجلة.. يوسف دويدار يحصد برونزية بطولة العالم للشطرنج

نجح لاعب وادى دجلة، يوسف دويدار، البالغ من العمر عشر سنوات، في حصد الميدالية البرونزية في بطولة العالم للشطرنج بإسبانيا، محققًا إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجله في اللعبة، ويعكس اهتمام أندية وادي دجلة بدعم مختلف الأنشطة والألعاب الرياضية، وإتاحة الفرص أمام المواهب من جميع الأعمار للتطور وتحقيق الإنجازات.

وتمكن لاعب أندية وادي دجلة من تحقيق إنجاز عالمي والمنافسة أمام نخبة من أفضل لاعبي الشطرنج حول العالم، فعلى الرغم من دخوله البطولة في المركز الـ28 بالتصنيف، قدم أداءً متميزًا على مدار المنافسات، محققًا 8 نقاط خلال 11 جولة، ليحصد الميدالية البرونزية، ويعزز رصيده من النقاط الدولية بواقع 108 نقاط إضافية.

وتحرص أندية وادى دجلة على اكتشاف المواهب الرياضية الشابة ورعايتها، من خلال توفير الدعم اللازم للاعبين في مختلف الرياضات والأنشطة، ومساعدتهم على تطوير مهاراتهم وصقل قدراتهم، مما يُمكّنهم من تحقيق المزيد من الإنجازات والمنافسة على المستويين المحلي والدولي. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الأندية الهادفة إلى تنمية المواهب الرياضية وإعداد أبطال قادرين على تمثيل مصر وتحقيق النجاحات في مختلف المحافل الدولية.

ومنذ تأسيسها عام 2002، رسّخت أندية وادى دجلة مكانتها كأحد أبرز الكيانات الرياضية في مصر، حيث توسعت لتشمل 14 ناديًا، وقدمت أكثر من 20 رياضة مختلفة، مدعومة ببنية تحتية متكاملة تضم ملاعب متنوعة وحمامات سباحة، إلى جانب منظومة متكاملة لصناعة الأبطال في مختلف الألعاب الرياضية.