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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الغربية.. تحرير 59 محضرا على مخابز مخالفة ببسيون وكفر الزيات وزفتى وطنطا وقطور

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية
الغربية أحمد علي

وجّه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على المخابز البلدية المدعمة، استجابةً لشكاوى المواطنين بشأن جودة الخبز، والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية، ومتابعة مستوى الخدمة المقدمة للأهالي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

توجيهات محافظ الغربية 

وأسفرت الحملة التي استهدفت مخابز بندر بسيون عن تحرير 13 محضرًا، شملت 7 محاضر تموينية لنقص وزن الخبز وعدم وجود لوحة بيانات التشغيل وغلق أحد المخابز، إلى جانب 6 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء. كما تمركزت الحملة أمام أحد المخابز للتحقق من شكوى إحدى المواطنات ومتابعة جودة الخبز ومستوى الخدمة المقدمة.

تحرك تنفيذي 

وفي السياق ذاته، أسفرت الحملات التموينية بإدارات كفر الزيات وزفتى وبندر طنطا وقطور ومركز طنطا عن تحرير 46 محضرًا لمخالفات متنوعة، شملت نقص وزن الخبز، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود لوحات تشغيل، والامتناع عن البيع وعدم صرف بون الخبز، ليصل إجمالي المحاضر المحررة إلى 59 محضرًا.

حملات تموينية 

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية للمخابز البلدية المدعمة، والتعامل الجاد مع شكاوى المواطنين، لضمان جودة الخبز ومطابقته للمواصفات والأوزان القانونية، والحفاظ على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات ردع مخالفين تموينية

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