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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مياه القناة: فحص شامل لطلمبات الرفع ومنظومة كلور المحطات

رئيس مياه القناة
رئيس مياه القناة
الإسماعيلية انجي هيبة

أعلن المهندس أحمد عبد المنعم التراس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الإثنين، علي أعمال المراجعة الشاملة لطلمبات الرفع بالمحطات مياه الشرب ورفع محطات الصرف الصحي، بالاضافة الي أعمال فحص وصيانة منظومة الكلور" بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، ، وذلك طبقا لخطة الشركة الموضوعة، للحفاظ عليها لإطالة عمرها الافتراضي واستمرارها في العمل بكفاءة وبكاملة طاقتها الإنتاجية.

وشدد المهندس أحمد التراس، علي إجراء الصيانة الدورية والوقائية لطلمبات المحطات سواء مياه الشرب أو رفع الصرف الصحي، بمحافظات القناة الثلاث" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، لأطالة عمرها الأفتراضي والحفاظ عليها، وذلك لضمان التشغيل الأمثل على مدار 24 ساعة، والعمل بكامل طاقتها الانتاجية.

كما أكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، علي فحص وصيانة ورفع كفاءة منظومة الكلور فى جميع محطات مياه الشرب، بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد، وتحميل وتشغيل الخطوط عليه بأعلى كفاءة، وتم ضبط الجرعات وأخذ العينات، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة على تلك المحطات وعمل تقارير دورية للتأكد من أداء عملها، وذلك من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

وأضاف المهندس أحمد التراس، أن إدارة منظومة الكلور قطاع المعامل تعمل بشكل مستمر بالتنسيق مع إدارة السلامة والصحة المهنية، على مدار لـ 24 ساعة، وذلك للتعامل الفورى والسريع مع أى تسريب للكلور قد يحدث فى المحطات، كما تعمل الإدارة على تدريب العاملين بالمحطات للتعامل بالطريقة الصحيحة مع منظومة الكلور، وتتم صيانة منظومة الكلور فى تواجد العاملين بكل محطة لرفع كفاءتهم العملية فى التعامل مع مكونات منظومة الكلور الحديثة، وذلك علي مستوي محافظات القناة.

كما أشار التراس، أنه يتم أخذ عينات عشوائية من مياه الشرب بصفه دورية وبشكل منتظم، من المنازل، والمدارس، ودور العبادة، والمقاهى، والشبكات من مختلف المناطق، فى محافظات القناة الثلاث" بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس"، لعمل التحليل المطلوبة لها، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية الشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين والاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

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