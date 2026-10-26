الوعي يتقدم بـ42 اقتراحًا برغبة إلى مجلس الشيوخ عبر رئيس الحزب.. وملفات الخدمات الأساسية تتصدر الأولويات

أعلن حزب الوعي عن تقديم الدكتور باسل عادل، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، 42 اقتراحًا برغبة إلى مجلس الشيوخ، تتناول عددًا من القضايا الخدمية والتنموية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين في مجموعة واسعة من محافظات الجمهورية، وذلك في إطار الاهتمام بنقل شكاوى المواطنين واحتياجاتهم إلى المؤسسات المعنية، والعمل على تحويلها إلى مقترحات عملية قابلة للدراسة والمتابعة.

وتغطي الاقتراحات ملفات متعددة، في مقدمتها مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وتحسين الطرق ووسائل النقل، ومواجهة التلوث والمخلفات، وتعزيز السلامة العامة، ومراجعة بعض الإجراءات الإدارية، ودعم فرص العمل والاستثمار المحلي، إلى جانب قضايا تتعلق بحماية المواطنين وتحسين مستوى الخدمات في القرى والمناطق النائية.

الوزارات والجهات المعنية

وتتوزع الاقتراحات على عدد من الوزارات والجهات التنفيذية والرقابية، بحسب طبيعة كل قضية، وفي مقدمتها:

* وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي، واستكمال الشبكات والمشروعات، ورفع كفاءة المحطات وتحسين الخدمات.

* وزارة التنمية المحلية: النظافة العامة ورفع المخلفات، ومتابعة الخدمات المحلية، ومشكلات البناء والتصالح، وتحسين مستوى المرافق في القرى والمدن.

* وزارة الموارد المائية والري: حماية المجاري المائية والترع والمصارف، ومواجهة مصادر التلوث، وضمان سلامة مياه الري.

* وزارة البيئة: متابعة مصادر التلوث، والرقابة البيئية، ومعالجة الآثار البيئية للمخلفات والأنشطة الصناعية.

* وزارة الصحة والسكان: إتاحة الخدمات الصحية المتخصصة، وتطوير خدمات الطوارئ والإسعاف، وتحسين الوصول إلى الرعاية الطبية في المناطق النائية.

* وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: تحسين بيئة المدارس، وتأمين محيطها، ومعالجة مشكلات المرافق والخدمات التعليمية.

* وزارة النقل: رفع كفاءة الطرق المحلية وتحسين وسائل الوصول إلى الخدمات، خاصة في القرى والتجمعات البعيدة.

* وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: معالجة الانقطاعات المتكررة وتحسين انتظام التغذية الكهربائية.

* وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: حماية الأنشطة الزراعية، وتعزيز الوقاية من الحرائق الموسمية، ومتابعة الآثار المرتبطة بالتلوث على الزراعة.

* وزارة الداخلية: دعم إجراءات الحماية المدنية والوقاية من الحرائق وتأمين المنشآت ومواقع النشاط الزراعي والصناعي.

* وزارة الصناعة: متابعة الصرف الصناعي، وتعزيز الالتزام البيئي، ودعم فرص العمل والاستثمار المحلي.

* وزارة السياحة والآثار: المشاركة في معالجة فجوات الخدمات بالمناطق السياحية والقرى المحيطة بها.

* وزارة التضامن الاجتماعي: المشاركة في ملفات الخدمات الاجتماعية ودعم الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا.

* وزارة البترول والثروة المعدنية: التنسيق بشأن مصادر التلوث المحتملة المرتبطة بالأنشطة البترولية، وفق ما يثبت من الفحص الفني.

كما تتضمن بعض الملفات اختصاصات مشتركة بين أكثر من وزارة، وتستلزم التنسيق مع المحافظات والوحدات المحلية وشركات المرافق والجهات الرقابية المختصة، ومن بينها الهيئة العامة للرقابة المالية في ملف التمويل متناهي الصغر.

محافظات متعددة وقضايا من واقع احتياجات المواطنين

وتشمل الملفات الواردة في الاقتراحات عددًا من المحافظات، من بينها:

الغربية، والقاهرة، والجيزة، والأقصر، وبني سويف، والمنوفية، وسوهاج، وقنا، والقليوبية، والإسكندرية، والفيوم، وكفر الشيخ، والبحيرة، والدقهلية، والشرقية، وأسيوط، والمنيا، وأسوان، ومطروح، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء.

من رصد المشكلات إلى متابعة الحلول

وأكد الحزب أن أهمية هذه الاقتراحات لا تقتصر على عرض المشكلات، وإنما تمتد إلى المطالبة بتحديد الموقف التنفيذي لكل ملف، والجهات المسؤولة عن معالجته، والجداول الزمنية المقترحة، ومؤشرات قياس التحسن، مع التحقق من الإجراءات التي سبق اتخاذها وعدم الاكتفاء بالتدخلات المؤقتة التي لا تعالج أسباب.

ويؤكد حزب الوعي أن تقديم هذه الاقتراحات يأتي في إطار دوره في طرح القضايا العامة ومتابعة احتياجات المواطنين، والعمل عبر الأدوات البرلمانية والمؤسسية المتاحة على دفع الجهات المختصة إلى دراسة المشكلات ووضع حلول قابلة للتنفيذ، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات، وحماية الصحة العامة والبيئة، وتعزيز فرص التنمية المتوازنة بين المحافظات.