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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة قناة السويس تنظم قافلة طبية وتوعوية لقصر ضيافة كبار السن بالإسماعيلية

خلال الزيارة
خلال الزيارة
الإسماعيلية انجي هيبة

نظمت جامعة قناة السويس قافلة طبية وتوعوية إلى قصر ضيافة كبار السن بمحافظة الإسماعيلية، يوم الإثنين الموافق 19 أكتوبر 2026، في إطار دور الجامعة المجتمعي وحرصها على تقديم الرعاية الصحية المجانية، وتعزيز الوعي الصحي والنفسي والاجتماعي لدى كبار السن، بما يسهم في دعم جودة حياتهم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

أُقيمت القافلة تحت رعاية الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الأستاذة الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونظمتها المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، والأستاذ خالد مطرود، مدير إدارة القوافل، من خلال الإدارة العامة لمشروعات البيئة وإدارة تخطيط البرامج والمشروعات.

وجاءت القافلة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجامعة بتقديم خدمات الرعاية العلاجية والصحية المجانية لكبار السن، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع المجتمع، وتأكيدًا لالتزام الجامعة بدورها المجتمعي في دعم الفئات الأولى بالرعاية، ونشر الوعي بأهمية الاهتمام بصحة كبار السن وتوفير أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم.
كما جاءت في إطار توجيهات قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتكثيف الأنشطة الميدانية التي تجمع بين الخدمات الطبية والتثقيف الصحي والدعم النفسي والاجتماعي.

وشهدت القافلة مشاركة فرق طبية وتوعوية من كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والتمريض، إلى جانب مشاركة فريق كلية التربية في الأنشطة التوعوية والدعم النفسي والاجتماعي، بما أتاح تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات الطبية والعلاجية والتثقيفية للمقيمين بقصر ضيافة كبار السن بمركز ومدينة الإسماعيلية.
وضمت القافلة الطبية عيادات الباطنة والعظام والمسالك البولية والجلدية والرمد وطب الأسرة والأنف والأذن والنساء والتوليد والجراحة وطب الأسنان، حيث قدمت الفرق الطبية خدمات الكشف والفحص للحالات المترددة على القافلة، مع تقديم التوعية الصحية اللازمة وفقًا لاحتياجات المستفيدين، وصرف العلاج مجانًا من خلال فريق كلية الصيدلة.

وقام فريق كلية الصيدلة بصرف الأدوية وفقًا للروشتات الطبية الصادرة للحالات التي تم فحصها في مختلف التخصصات، مع توضيح الجرعات اللازمة وطريقة استخدام الأدوية، بما يدعم الاستخدام الصحيح للعلاج ويسهم في تعزيز سلامة المستفيدين.
وفي إطار الاهتمام بالجوانب النفسية والاجتماعية لكبار السن، شارك فريق كلية التربية في تنفيذ لقاءات فردية مع عدد من المقيمين والمقيمات بالدار، تناولت تجاربهم في تربية الأبناء، وظروفهم الاجتماعية، وخبراتهم الحياتية، وأهمية الاهتمام بالصحة والترويح النفسي والوجداني، وتعزيز العلاقات الاجتماعية بين نزلاء الدار.

كما ركزت اللقاءات على استخلاص الخبرات الحياتية للمقيمين وتأكيد أهمية تقدير ذواتهم والاستفادة من تجاربهم، وتشجيعهم على تحديد أهداف حياتية، ولو على المستوى اليومي، بما يدعم الجوانب النفسية والصحية لديهم. وتناول الحوار كذلك بعض المشكلات الأسرية التي يواجهونها، ومن بينها قلة زيارات الأبناء، وتعدد متطلباتهم، وضعف الاهتمام بهم، مع تقديم الدعم والتوجيه التربوي للمساعدة في التعامل مع هذه المشكلات. وبلغ إجمالي المستفيدين من هذه اللقاءات 15 مواطنًا.

كما قدم فريق كلية التمريض برنامجًا للتثقيف الصحي للحالات المترددة على القافلة، تناول عددًا من الموضوعات الصحية المهمة، شملت قياس ضغط الدم ومستوى السكر، والتوعية بتليف الكبد والأنيميا، وطرق الوقاية من الأمراض المعدية، والتعريف بهشاشة العظام وأمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك بهدف تعزيز الوعي الصحي والمساعدة على اتباع الممارسات الوقائية السليمة.

وشارك فريق كلية طب الأسنان في تقديم التوعية الصحية المتعلقة بالعناية بالفم والأسنان، بالتعاون مع شركات العناية بالفم، تحت شعار «ابتسامتك مرآة لصحتك». وتضمنت الأنشطة توعية كبار السن بفوائد المضادات الحيوية وأضرار استخدامها بصورة غير صحيحة، ومخاطر إهمال نظافة الأسنان، إلى جانب تدريبهم على الطريقة الصحيحة لاستخدام فرشاة الأسنان، والتأكيد على سرعة اتخاذ الإجراءات العلاجية اللازمة للحفاظ على صحة الفم والأسنان.

وبلغ إجمالي المستفيدين من أنشطة التوعية التي نفذها فريق طب الأسنان 15 مواطنًا.

وتأتي القافلة ضمن جهود جامعة قناة السويس لتعزيز مسؤوليتها المجتمعية وتوسيع نطاق الخدمات الصحية والتوعوية المقدمة للمواطنين، من خلال التعاون بين كليات الجامعة وقطاعاتها المختلفة، بما يحقق التكامل بين الرعاية الطبية والتثقيف الصحي والدعم النفسي والاجتماعي، ويؤكد أهمية الاهتمام بكبار السن وتوفير سبل الرعاية التي تحفظ صحتهم وكرامتهم وتحسن جودة حياتهم.

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