المشدد 15 عامًا لمتهم و3 سنوات لـ4 آخرين في جريمة قتل بسوهاج

أسدلت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، الستار على قضية مقتل شخص؛ إثر تعرضه لإطلاق أعيرة نارية خلال مشاجرة مع 5 متهمين بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق المحافظة، بعدما قضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، ومعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن لمدة 3 سنوات لكل منهم، لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدًا باستخدام أسلحة نارية.

خلافات سابقة تنتهي بجريمة قتل

تعود أحداث القضية إلى شهر يونيو عام 2025، حين تحولت خلافات سابقة بين المجني عليه «أ. ر» والمتهمين إلى مشاجرة دامية، شهدت إطلاق أعيرة نارية، لتنتهي بمصرع المجني عليه متأثرًا بإصاباته.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع الحادث بدائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وعلى الفور تم التعامل مع الواقعة، ونقل المجني عليه إلى مستشفى دار السلام المركزي، إلا أنه وصل جثة هامدة، بعدما فارق الحياة متأثرًا بالإصابات التي لحقت به جراء إطلاق النار.

وبتكثيف التحريات، توصلت الأجهزة الأمنية إلى تورط 5 متهمين في ارتكاب الواقعة، حيث كشفت المعلومات أن المشاجرة نشبت على خلفية خلافات سابقة بين الطرفين، وتخللها استخدام أسلحة نارية وإطلاق أعيرة نارية تجاه المجني عليه؛ ما أسفر عن مصرعه.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وبعد استكمال الإجراءات وإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات سوهاج، نظرت المحكمة القضية، وأصدرت حكمها بمعاقبة المتهم الأول «هـ. ع» بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.

وقضت بالسجن لمدة 3 سنوات لكل من المتهمين «ع. ح» و«أ. ع» و«م. ع» و«أ. ر»، لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدًا باستخدام أسلحة نارية.