أشرف عبد الغني يقترح منح بنك الاستثمار القومى مزايا ضريبية مماثلة لجهاز تنمية المشروعات

دعا النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إلى ضرورة تفعيل دور بنك الاستثمار القومي ليكون ذراعاً استثمارياً وتنموياً فاعلاً في دعم الاقتصاد الوطني، لا سيما في ضوء التوصيات والطروحات التي شهدها "منتدى مصر 2026".

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس، حيث استعرض "عبد الغني" رؤيته لتطوير أداء البنك عبر عدة محاور رئيسية، أبرزها التركيز على دعم الصناعات المغذية لتوفير مستلزمات الإنتاج محلياً، مما يسهم بشكل مباشر في تخفيف الضغط على العملة الأجنبية وتقليل فاتورة الواردات.

وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية بوضع آليات واضحة للربط بين المصانع الكبيرة والصغيرة، بحيث يوجه البنك دعمه للصناعات الصغيرة لتمكينها من إنتاج متطلبات التشغيل محلياً، مشدداً على أهمية تقديم التمويلات بأسعار فائدة معتدلة تتناسب مع قدرة الفئات المستهدفة على السداد دون أعباء إضافية.

وفي ختام كلمته، أكد عبد الغني ضرورة أن يتزامن هذا الدعم التمويلي مع حزمة من التيسيرات والإعفاءات الضريبية للشركات والمشروعات المدعومة على غرار تجربة الصندوق الاجتماعي سابقاً لتقديم حوافز حقيقية تشجع على توسيع الإنتاج المحلي وتحقيق النمو المستدام.