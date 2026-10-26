مصر تدعم ترشيح لانا نسيبة لتولي منصب الأمين العام للأمم المتحدة

صرح مصدر مطلع بأن مصر تدعم ترشيح السيدة لانا زكي نسيبة لتولي منصب الأمين العام للأمم المتحدة، تقديراً لما تتمتع به من كفاءة دبلوماسية وخبرة دولية واسعة، وما راكمته من إسهامات في العمل متعدد الأطراف، فضلاً عن مسيرتها المهنية المتميزة في خدمة القضايا الدولية.

وأكد المصدر أن مصر ترى فرصة طيبة للاستفادة من خبرة المرشحة في المجال الدبلوماسي وإلمامها بقضايا الأمن والسلم الدوليين، بما يؤهلها للإسهام في دفع جهود المنظمة نحو تحقيق أهدافها ومقاصدها، وتعزيز الثقة في منظومة العمل متعدد الأطراف، فضلاً عن حقيقة أن العلاقات الأخوية مع الإمارات العربية المتحدة تحتم على مصر مساندة الأشقاء في المحافل الدولية والعمل معاً على تعزيز التواجد العربي، أملاً في خدمة قضايا المنطقة والصالح العام لدولها.

ح م ز