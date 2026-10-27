زيلينسكي يعرب عن امتنانه لدعم فنلندا والنرويج لجهود السلام في أوكرانيا

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن امتنانه للدعم الذي تقدمه فنلندا والنرويج لجهود إحلال السلام في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي - في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" اليوم /الثلاثاء/ - إنه تحدث هاتفيا مع نظيره الفنلندي ألكسندر ستوب ورئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره في أعقاب محادثتهما الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي جرت في وقت سابق اليوم.

وأضاف زيلنسكي أنه ممتن للإحاطة المفصلة بشأن الاتصال، وللدعم الفعال الذي يقدمه الزعيمان للدبلوماسية ولجهود السلام الأوكرانية، مشيرا إلى أن البلدين لديهما مصلحة خاصة في أن يتم التوصل لترتيبات أمنية مناسبة وموثوقة باعتبارهما جارتين لروسيا.

وأوضح الرئيس الأوكراني أنه بحث مع ستوب وستوره الاستعدادات لإجراء محادثات مزمعة بين مفاوضيين من الجانب الأوكراني والروسي والأمريكي في أبوظبي الشهر المقبل.

كان مكتب الرئيس الفنلندي قد أعلن في وقت سابق اليوم أن ستوب وستوره بحثا - خلال اتصالهما مع بوتين - الحرب في أوكرانيا والجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب وتعزيز السلام والاستقرار في أوروبا.

وقال ستوب إن "النقاش كان صادقا وجوهريا، فنحن دول جوار لروسيا، ونتائج هذه الحرب لها تداعيات مباشرة على أمننا وعلى أمن أوروبا الأوسع نطاقا. ويتطلب إنهاء الحرب إجراء مباحثات مباشرة".

من جانبه، قال رئيس الوزراء النرويجي إن الحرب تأتي بكلفة مادية وبشرية باهظة، وأن المعاناة والدمار سيؤثران على أجيال قادمة؛ مشيرا إلى أنه شدد خلال الاتصال على أهمية خفض التصعيد.