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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مستشار رئيس الجمهورية في ضيافة محافظ جنوب سيناء.. ويلقي ندوة عن نصر أكتوبر

خلال استقبال مستشار رئيس الجمهورية
خلال استقبال مستشار رئيس الجمهورية
ايمن محمد


 

استقبل اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، اللواء أركان حرب الدكتور خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، بمكتبه بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، وذلك على هامش زيارة فودة للمحافظة لإلقاء ندوة تثقيفية بجامعة الملك سلمان الدولية، بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

جاء اللقاء بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث رحب المحافظ بزيارة اللواء دكتور  خالد فودة معربًا عن تقديره للجهود التي بذلها خلال فترة توليه مسؤولية المحافظة، وما شهدته مدن جنوب سيناء من مشروعات تنموية وخدمية أسهمت في دفع عجلة التنمية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز مكانة المحافظة السياحية والتنموية.

وتناول اللقاء أهمية مواصلة جهود التنمية الشاملة بجنوب سيناء، وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية، بما يدعم خطط التنمية بالمحافظة، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق تطلعاتهم في مختلف المدن. 

وتأتي الزيارة في إطار الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، التي تمثل علامة فارقة في تاريخ الوطن، وتجسد بطولات القوات المسلحة المصرية وتضحيات رجالها في سبيل استعادة الأرض وصون كرامة الوطن، لتظل هذه الملحمة الوطنية مصدر فخر واعتزاز للأجيال المتعاقبة.

جنوب سيناء محافظ مستشار رئيس الجمهورية استقبال خالد فودة

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