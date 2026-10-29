تراجع الأرباح التشغيلية لشركة دينسو اليابانية 18% خلال الربع الثاني

أعلنت شركة "دينسو" اليابانية، إحدى كبرى موردي قطع غيار السيارات لشركة تويوتا، اليوم / الخميس /، انخفاض أرباحها التشغيلية خلال الربع الثاني بنسبة 18%، متأثرة بارتفاع تكاليف قطع الغيار والمواد الخام والاستثمارات.

وأبقت الشركة، التي تحقق أكثر من نصف إيراداتها من شركات مجموعة تويوتا، على توقعاتها للأرباح التشغيلية للعام المالي المنتهي في مارس 2027 عند 500 مليار ين ياباني، بما يعادل 3.2 مليار دولار.

وبلغت الأرباح التشغيلية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 86 مليار ين، مقارنة بـ104.2 مليار ين خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وأقل من متوسط توقعات 9 محللين استطلعت شركة «إل إس إي جي» آراءهم، والبالغ 104.8 مليار ين.

وتراجعت الأرباح التشغيلية للشركة في المنطقة الآسيوية بأكثر من الثلث خلال الأشهر الستة المنتهية في سبتمبر، في ظل انخفاض مبيعات السيارات في الصين وارتفاع تكاليف المواد الخام.

وقال المدير المالي للشركة، سيجي مايدا، للصحفيين، إن ارتفاع تكاليف الذاكرة والألومنيوم أسهم بدرجة كبيرة في زيادة تكاليف قطع الغيار والمواد الخام.

وتذبذبت أسهم «دينسو» بصورة حادة عقب إعلان النتائج، قبل أن تسجل ارتفاعًا بنسبة 2.3% في آخر التداولات، مقارنة بمكاسب بلغت 0.3% لمؤشر نيكي 225 الرئيسي.

وأعلنت الشركة، في بيان، أنها ستعيد شراء ما يصل إلى 3.99% من أسهمها، بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليار ين ياباني.