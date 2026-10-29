رئيسة ناميبيا: حجم التجارة الروسية الأفريقية بلغ 226 مليار دولار.. ونسعى لتحويل الشراكة إلى نتائج ملموسة

أكدت رئيسة ناميبيا أن حجم التجارة بين روسيا والدول الأفريقية بلغ 226 مليار دولار خلال عام 2025، مشيرة إلى إمكانية زيادة هذا الحجم بما يعود بالنفع على الجانبين، ويدعم توطيد العلاقات بين قطاعات الأعمال وتطوير التعاون الاقتصادي والعلمي.

القمة الروسية الأفريقية

وقالت، خلال كلمتها أمام القمة الروسية الأفريقية، إن الشراكة بين الجانبين لا يمكن أن تقتصر على الأحاديث التي تُطرح خلال المؤتمرات، بل يجب أن تستهدف تحقيق نتائج واقعية وملموسة على المديين القصير والطويل، بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى معيشة السكان.

وأضافت أن أفريقيا تمتلك كتلة سكانية كبيرة وقدرات اقتصادية وصناعية وتكنولوجية متقدمة، إلى جانب إمكانات واسعة في مجال الابتكار، وهو ما يتيح فرصًا مهمة لتوسيع التعاون الاقتصادي مع روسيا واستثمار الموارد والطاقات المتاحة لدى الجانبين.

التركيز على القيمة المضافة وتعزيز سلاسل التوريد

وشددت رئيسة ناميبيا على أهمية التركيز على القيمة المضافة، وتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية، وتسريع نمو القدرات الصناعية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق عوائد اقتصادية أكبر للدول الأفريقية.

وأشارت إلى بدء العمل من خلال اللجنة المشتركة بين روسيا وناميبيا، مؤكدة استعداد بلادها لإنشاء مزيد من الشراكات والمشروعات المشتركة مع الجانب الروسي.

إنشاء مناطق للتجارة الحرة

ولفتت إلى إمكانية أن تصبح ناميبيا مركزًا للإنتاج، بما يتيح لروسيا الاستفادة من الفرص المتاحة في أفريقيا، مع دراسة فرص إنشاء مناطق للتجارة الحرة التي تدعم حركة التجارة والاستثمار وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي.