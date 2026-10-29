ريم بسيوني تناقش رواية كوم النور بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال إدارة خدمات المعلومات بقطاع المكتبات، لقاءً جديدًا ضمن فعاليات «لقاء مع كاتب»، تستضيف خلاله الكاتبة والروائية ريم بسيوني لمناقشة روايتها «كوم النور: عباس حلمي الثاني»، أحدث إصداراتها الروائية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الخامسة مساءً، بقاعة المحاضرات بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

وتتناول الرواية رحلة الخديوي عباس حلمي الثاني منذ توليه الحكم وهو في الثامنة عشرة من عمره، في زمن كانت فيه مصر تعيش تحت الاحتلال البريطاني، وصولًا إلى تصاعد اليقظة الوطنية التي أسهمت في تشكيل ملامح التاريخ المصري الحديث. وتأخذ الرواية القارئ في رحلة زمنية إلى مصر الخديوية قبل نحو 150 عامًا، مستلهمة أحداثها من سيرة الخديوي عباس حلمي الثاني، آخر خديوي حكم مصر في ظل الدولة العثمانية، في مرحلة شهدت تعقيدات سياسية كبيرة في ظل استمرار الاحتلال البريطاني للبلاد.

تتميز الكاتبة ريم بسيوني الحائزة على العديد من الجوائز الأدبية، بقدرتها الرائعة والمشوقة على سرد القصص التاريخية. فهي كاتبة وروائية وأستاذة في الجامعة الأمريكية، وحاصلة على العديد من الجوائز والتكريمات مثل جائزة أفضل عمل مترجم في الولايات المتحدة الأمريكية عن روايتها "بائع الفستق"، وجائزة نجيب محفوظ للأدب من المجلس الأعلى للثقافة عن روايتها "أولاد الناس: ثلاثية المماليك". وصدر لها العديد من الأعمال الروائية مثل "الحب على الطريقة العربية"، و"الدكتورة هناء"، و"القطائع: ثلاثية ابن طولون"، و"الحلوانى: ثلاثية الفاطميين"، هذا ونالت جائزة الدولة للتفوق في الآداب عن مجمل أعمالها عام 2022م.

وتأتي تلك الفعالية في ضوء اهتمام مكتبة الإسكندرية بنشر العلم والثقافة في كافة جوانب حياة المواطن المصري، من خلال لقاءات لمناقشة أعلام الفكر والثقافة المصريون والعرب، وذلك تأكيدًا على دورها كمركز للتميز في إنتاج المعرفة ونشرها.