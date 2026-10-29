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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس المجلس الأوروبي يعرب عن احترامه لقرار لاجارد بالتنحي عن رئاسة البنك الأوروبي

رئيس المجلس الأوروبي يعرب عن احترامه لقرار لاجارد بالتنحي عن رئاسة البنك الأوروبي
رئيس المجلس الأوروبي يعرب عن احترامه لقرار لاجارد بالتنحي عن رئاسة البنك الأوروبي
أ ش أ

أعرب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا اليوم الخميس عن احترامه لقرار رئيسة البنك المركزي الأوروبي بالتنحي عن منصبها.

وجاء في بيان صادِر عن كوستا بشأن تنحي لاجاراد قال فيه "لقد أبلغتني كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، بنيتها التنحي عن منصبها في 7 فبراير 2027. وأنا أقر بقرارها بكل احترام".

وتابع "وأود أن أشكر لاجارد على تفانيها كرئيسة للبنك المركزي الأوروبي منذ نوفمبر 2019. وطوال فترة ولايتها، قادت البنك المركزي الأوروبي بحس قوي بالواجب والمسؤولية. ولقد حظيت أوروبا بدم خدمة جيدة بفضل قيادتها في أوقات عدم اليقين والتزامها الراسخ بالمشروع الأوروبي".

وأوضح أنه "من خلال جائحة عالمية، وحرب في أوروبا، وأزمات طاقة، وصدمات تضخم، قدمت إدارة ثابتة ومصممة، مما ساعد على حماية استقرار وقدرة منطقة اليورو على الصمود".

وأكد أنه "لضمان انتقال سلس إلى القيادة القادمة للبنك المركزي الأوروبي، ستبدأ عملية تعيين خلف لها اليوم وستستمر دون تأخير، بغية اتخاذ قرار في الوقت المناسب من قبل المجلس الأوروبي الذي يعمل بتشكيلته الخاصة بمنطقة اليورو، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بمعاهدة عمل الاتحاد الأوروبي".

رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا رئيسة البنك المركزي الأوروبي التنحي عن منصبها

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