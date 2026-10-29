الصين تهاجم الفلبين بسبب عرقلة مشاركتها في اجتماع وزراء دفاع آسيان "بلس"

انتقدت وزارة الدفاع الوطني الصينية، اليوم /الخميس/، الفلبين بسبب ما اعتبرته الوزارة عرقلة لمشاركة بكين في النسخة الـ13 لاجتماع وزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا الموسع، معتبرة أن ممارسات مانيلا تقوض وحدة الرابطة والتعاون الدفاعي الإقليمي.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، تشانج شيياوجانج، في مؤتمر صحفي دوري، أن اجتماع وزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا الموسع، الذي تأسس عام 2010، يُعد آلية الحوار والتعاون الأمن والدفاعي الأبرز والأضخم على مستوى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ويمثل منصة محورية لبناء الثقة وتعزيز التعاون وصون السلم والاستقرار الإقليميين.. حسبما ذكرت شبكة "سي جي تي إن" الصينية.

وأشار شيياوجانج إلى أن الفلبين، بصفتها الرئيس الحالي للرابطة لهذا العام، سمحت لبعض السياسيين بالتصرف بتهور واستغلال مناصبهم لعرقلة المشاركة الصينية، في انتهاك صارخ لمبدأ اتخاذ القرارات بالتوافق والتشاور الذي تقوم عليه "آسيان"، فضلاً عن مخالفتها للروح المنفتحة والشاملة لآلية للاجتماع.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، أنه بالرغم من هذه العراقيل، قررت الصين إرسال ممثلين لحضور الاجتماع؛ تجسيدا لدعمها الثاتب لمركزية "آسيان" وتأكيدا لنهجها المسئول تجاه التعاون الدفاعي والأمني في المنطقة.

وحذر المتحدث الصيني من أن تصرفات الفلبين ستلحق الضرر بسمعة الاجتماع، وتقوض وحدة الثقة المتبادلة بين دول الرابطة، بما يضر في النهاية بالمصالح الأساسية للفلبين ودول المنطقة وشعوبها.

واختتم المتحدث بالتأكيد على أن عزم الصين على حماية سيادتها الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية يظل راسخا وثابتا، مضيفا أن بلاده ستواصل العمل مع دول "آسيان" لتسريع وتيرة المشاورات بشأن "مدونة السلوك" والحفاظ المشترك على الأمن والاستقرار في بحر الصين الجنوبي.