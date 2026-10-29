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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فنلندا تعلن تقديم 200 ألف يورو لدعم مشاركة المرأة في عمليات السلام

فنلندا تعلن تقديم 200 ألف يورو لدعم مشاركة المرأة في عمليات السلام
فنلندا تعلن تقديم 200 ألف يورو لدعم مشاركة المرأة في عمليات السلام
أ ش أ

أعلنت فنلندا عزمها تقديم 200 ألف يورو لدعم مبادرة تنفذها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بهدف تعزيز مشاركة النساء في جهود الوساطة وعمليات السلام، وذلك حسبما أفادت وزارة الخارجية الفنلندية اليوم الخميس في منشور عبر منصة "إكس".

وتأتي هذه المساهمة المالية في إطار التزام هلسنكي الراسخ بتعزيز حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين من خلال سياستها الخارجية ودعمها المستمر لأجندة المرأة والسلام والأمن التابعة للأمم المتحدة.

وقال سكرتير الدولة للشئون السياسية في فنلندا باسي راجالا "إن هدفنا المشترك واضح ويتمثل في ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والآمنة والفاعلة للمرأة في عمليات السلام، بما يسهم في تحقيق سلام أكثر استدامة وتعزيز ملكية أطراف المفاوضات لمساراتها ونتائجها"، وذلك خلال لقائه نائبة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة كيرسي مادي في نيويورك حيث يشارك في "إسبوع الأمم المتحدة للمرأة والسلام والأمن".

وتهدف المبادرة الأممية إلى تعزيز فرص مشاركة النساء في عمليات السلام من خلال تحسين إمكانية الوصول إلى البيانات والأدوات والدعم الفني المتخصص، بما يسهم في دعم جهودهن وتوسيع نطاق تأثيرهن.

كما تهدف أيضا إلى تعزيز التعاون وإرساء منصة للحوار السياسي وتبادل الخبرات والتنسيق والعمل الجماعي عبر التواصل المباشر مع الدول الأعضاء التي تضطلع بدور الوساطة والمنظمات الإقليمية وفرق الوساطة التابعة لها.

وتعمل فنلندا على تعزيز المساواة بين الجنسين في سياقات النزاعات وبناء السلام من خلال مشاركتها في المحافل الدولية والتعاون الثنائي، والشراكات مع المنظمات الدولية.

كما تعد فنلندا من أكبر المساهمين في التمويل الأساسي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة المعنية بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

فنلندا دعم مبادرة تنفذها هيئة الأمم المتحدة للمرأة تعزيز مشاركة النساء

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