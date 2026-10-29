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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البرلمان الأوروبي يدعو الصين إلى تحقيق نتائج ملموسة لإعادة التوازن للعلاقات التجارية

البرلمان الأوروبي يدعو الصين إلى تحقيق نتائج ملموسة لإعادة التوازن للعلاقات التجارية
البرلمان الأوروبي يدعو الصين إلى تحقيق نتائج ملموسة لإعادة التوازن للعلاقات التجارية
أ ش أ

دعا وفد من لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي إلى مواصلة الحوار مع الصين وتحقيق نتائج ملموسة لإعادة التوازن إلى العلاقات التجارية بين الجانبين، وذلك خلال زيارة استمرت ثلاثة أيام وشملت بكين وهانجتشو وشنغهاي.

وقال بيرند لانجه، رئيس لجنة التجارة الدولية ورئيس الوفد، إن الاتفاق الأخير بشأن واردات السيارات الهجينة يمثل نقطة انطلاق لتحقيق الاستقرار في التجارة وتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية، لكنه شدد على ضرورة توسيع النهج ليشمل قطاعات أخرى، مع ضمان تنفيذ الالتزامات القائمة.

ومن جانبه، قال باسكال كانفين، المقرر الدائم للجنة بشأن العلاقات التجارية مع الصين، إن نموذج التصدير الصيني غير قابل للاستمرار بالنسبة للاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن استراتيجية التكتل تقوم على الحوار، لكنها تتطلب أيضا نتائج ملموسة. وأضاف أن الاتحاد يستطيع اتخاذ تدابير عندما يختل التوازن التجاري.

وبحث أعضاء الوفد مع مسؤولين صينيين العقبات التي تواجه الشركات الأوروبية في الصين، ومخاطر سلاسل الإمداد، وإمكانية الوصول إلى المواد الخام الحيوية، والطاقة الإنتاجية الفائضة، فضلا عن الإجراءات الصينية التي تؤثر على الشركات الأجنبية. كما ناقشوا سبل زيادة الشفافية بشأن الدعم الحكومي وسلاسل الإمداد، وتعزيز قواعد التجارة متعددة الأطراف في منظمة التجارة العالمية.

وأشار البرلمان الأوروبي إلى أن الصين ثالث أكبر شريك تجاري للاتحاد في السلع والخدمات مجتمعة، فيما وصل العجز التجاري الأوروبي معها مؤخرا إلى مليار يورو يوميا. وجاءت الزيارة، التي جرت من 27 إلى 29 أكتوبر، في وقت تسعى فيه بروكسل إلى معالجة ما تصفه باختلال التوازن التجاري، وسط تفاوت في مستوى انفتاح الأسواق لدى الجانبين.

وفد من لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي مواصلة الحوار مع الصين إعادة التوازن إلى العلاقات التجارية

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