أكثر من 600 مليون ريال حجم تداول العقارات في قطر في أسبوع

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر الجاري، 520 مليونا و192 ألفا و98 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 80 مليونا و226 ألفا و206 ريالات، ليصل إجمالي حجم تداول العقارات خلال الأسبوع 600.418 مليون ريال.

وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحلات تجارية ووحدات سكنية.

وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والوكرة وأم صلال والظعاين والخور والذخيرة والشمال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل 69 والوكير والغرافة والخرايج والصخامة وأم صلال علي.

وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد تجاوز 500 مليون ريال خلال الفترة من 11 إلى 15 أكتوبر الجاري.