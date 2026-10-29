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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الطيران المدني يبحث مع سفيرة البرتغال تعزيز الربط الجوي بين البلدين

وزير الطيران المدني يبحث مع البرتغال
وزير الطيران المدني يبحث مع البرتغال
أ ش أ

 بحث وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني، مع السفيرة سوزانا فاز باتو سفيرة البرتغال لدى القاهرة، سبل تعزيز الربط الجوي و حركة الشحن الجوي بين البلدين، بما يسهم في دعم السياحة والتبادل التجاري، ويعزز المصالح المشتركة للجانبين، وذلك في إطار الحرص على توسيع مجالات التعاون الثنائي بين مصر والبرتغال.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الطيران المدني للسفيرة البرتغالية بمقر ديوان عام الوزارة، بحضور الأستاذة لمياء سامي، مدير عام العلاقات الدولية بوزارة الطيران المدني، والسيد فاسكو كوستا، نائب رئيس البعثة بالسفارة البرتغالية.

وأكد الدكتور سامح الحفني اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية المتميزة مع البرتغال، مشيرًا إلى أهمية توسيع نطاق التعاون في مجال الطيران المدني، والعمل على استثمار الفرص المتاحة لتنمية حركة الطيران وتعزيز الربط الجوى بين البلدين، بما يخدم حركة التجارة ويدعم انسيابية انتقال الأفراد والبضائع، ويعزز فرص التعاون الاقتصادي والسياحي.

ومن جانبها، أعربت سوزانا فاز باتو عن تقديرها للعلاقات التي تجمع مصر والبرتغال، مشيدةً بما تتمتع به المقاصد السياحية المصرية من تنوع ومقومات جاذبة للسائح البرتغالي، ومؤكدةً اهتمام بلادها بتعميق التعاون مع مصر في مجال الطيران المدني، ومواصلة التنسيق بشأن الفرص المتاحة بما يعزز التواصل بين البلدين ويدعم المصالح المشتركة.

وزير الطيران المدني سفيرة البرتغال القاهرة

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