جامعة العاصمة تنظم ندوة للتوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية وسبل حماية المعلومات

نظمت جامعة العاصمة ندوة توعوية بعنوان «مخاطر الجرائم الإلكترونية في بيئة العمل»، بهدف نشر الوعي القانوني بين العاملين، والتعريف بأبرز صور الجرائم الإلكترونية وسبل الوقاية منها، بما يسهم في حماية المعلومات والبيانات والحفاظ على الخصوصية وأسرار العمل داخل المؤسسات.

وأُقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، وحاضر فيها أشرف مهدي، مدير الإدارة القانونية والمحامي بالنقض والإدارية العليا، وذلك في إطار جهود الجامعة لتطوير قدرات العاملين وتنمية مهاراتهم وتعزيز وعيهم القانوني.

وتناول المحاضر مفهوم الجرائم الإلكترونية وأبرز صورها، والمخاطر الناجمة عن إساءة استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، في ظل التوسع في الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية داخل بيئة العمل، وما قد يترتب على ذلك من تهديدات لخصوصية الأفراد وسمعة المؤسسات وسرية البيانات الوظيفية.

واستعرضت الندوة عددًا من الجرائم الإلكترونية، من بينها الابتزاز والتشهير وانتحال الشخصية واختراق الأنظمة والاستيلاء على الحسابات البنكية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، فضلًا عن استخدام برامج التجسس والاعتداءات التي تستهدف أمن المعلومات وسلامة الأنظمة الإلكترونية.

كما ناقشت الضوابط القانونية المنظمة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ضوء المسؤوليات الوظيفية، وأهمية التزام العاملين بالحفاظ على أسرار العمل وعدم نشر أو تداول المعلومات والبيانات المتعلقة بالوظيفة أو سياسات المؤسسة واستراتيجياتها دون تصريح من السلطة المختصة، مع ضرورة التمييز بين الآراء الشخصية والمواقف الرسمية التي تعبر عن المؤسسة.

وتطرق المحاضر إلى الأطر القانونية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، مستعرضًا عددًا من النصوص الواردة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وقانون العقوبات، إلى جانب الأحكام المنظمة لحرمة الحياة الخاصة وسرية المراسلات والمسؤولية القانونية المترتبة على انتهاكها.

وسلطت الندوة الضوء على السلوكيات التي ينبغي تجنبها في بيئة العمل الرقمية، ومنها تداول المعلومات السرية أو نشر محتوى يسيء إلى الأفراد والمؤسسات، واستغلال المعلومات التي يحصل عليها الموظف بحكم وظيفته، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين واللوائح ومدونات السلوك الوظيفي.

واستعرض المحاضر كذلك الإجراءات الواجب اتباعها عند التعرض لإحدى الجرائم الإلكترونية، وفي مقدمتها الاحتفاظ بالأدلة والمحتوى المرتبط بالواقعة وسرعة الإبلاغ عبر القنوات الرسمية المختصة، فضلًا عن اتباع التدابير الوقائية، ومنها عدم مشاركة البيانات الشخصية مع المواقع والتطبيقات غير الموثوقة، وتجنب التعامل مع الحسابات مجهولة الهوية، والحفاظ على سرية المعلومات الرقمية.

وأُقيمت الندوة تحت الإشراف العام للواء محمد أبو شقة، أمين الجامعة، وبمتابعة عبد الله الرصاص، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، ورانيا عبد الوهاب، مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، ومدحت جابر، مدير إدارة التدريب والتنمية، ومي ممدوح.