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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تغييرات شاملة في الأهلي.. شوبير يكشف ملامح السياسة الجديدة وموقف عاشور وهاني

شوبير
شوبير
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر المستجدات داخل النادي الأهلي، وموقف إمام عاشور ومحمد هاني من التواجد في قائمة الفريق خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى وجود تغييرات في سياسة النادي، مع اتجاه أكبر للاعتماد على اللاعبين الشباب وإعادة تقييم أوضاع اللاعبين وفقًا لمستواهم والتزامهم.

الاهلي

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية، إن إمام عاشور يعد الأقرب للعودة إلى قائمة الأهلي، في الوقت الذي أصبحت فيه هناك مشكلة تتعلق بدخول محمد هاني إلى القائمة، موضحًا أن رؤية جديدة بدأت تتشكل داخل النادي بشأن التعامل مع اللاعبين خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن الأهلي كان يتوقع حسم ملف تجديد عقد محمد هاني خلال الأيام الماضية، لكن ذلك لم يحدث، وهو ما يعكس وجود تطورات في موقف اللاعب داخل النادي.

وأشار شوبير إلى أن الأهلي بدأ بالفعل تطبيق سياسة الدفع بالعناصر الشابة، بعدما منح الفرصة للرباعي عمر سيد معوض ومحمد عبد الله ومحمود صلاح ومحمد رأفت، في إطار توجه يستهدف الاستفادة من المواهب الصاعدة ومنحها فرصة المشاركة مع الفريق الأول.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرًا شاملًا في سياسة الأهلي، بغض النظر عن النتائج، مشددًا على أن فرص المشاركة ستعتمد على مدى اجتهاد اللاعبين في التدريبات والتزامهم بتوجهات النادي، قائلًا إن اللاعب الذي سيجتهد ويلتزم سيكون موجودًا، بينما لن يكون هناك مكان لمن لا يلتزم بهذه السياسة.

ويستعد الأهلي، بقيادة مديره الفني المغربي الحسين عموتة، لمواجهة مودرن سبورت، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز، في مباراة يسعى خلالها الفريق إلى تحقيق الفوز واستعادة الانتصارات ومصالحة جماهيره.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ومودرن سبورت في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي ومودرن سبورت، باعتبارها الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

ويأمل الأهلي في استغلال المواجهة لاستعادة توازنه وتقديم أداء قوي، في ظل التغييرات المنتظرة داخل الفريق، والاتجاه نحو منح الفرصة للعناصر الشابة، إلى جانب إعادة تقييم أوضاع اللاعبين وفقًا لمستوياتهم والتزامهم خلال الفترة المقبلة.

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