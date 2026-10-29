وزير الخارجية يلتقي نظيره الصومالي على هامش القمة الروسية الأفريقية لتعزيز العلاقات الثنائية

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، السيد عبد السلام عبدي علي، وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية، على هامش فعاليات القمة الروسية الأفريقية.

تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومواصلة تطوير التعاون في مختلف المجالات، حيث أشاد الوزير عبد العاطي أشاد بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات المصرية الصومالية والحرص المتبادل على تطويرها في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية، مجدداً التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، ودعم جهود بناء مؤسسات الدولة الصومالية وتعزيز قدراتها، مشدداً على رفض مصر الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها.

كما تبادل الوزيران الرؤي حول تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، مؤكدين على أهمية دعم مؤسسات الدولة الوطنية والحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي دول المنطقة. كما تناول اللقاء سبل متابعة تنفيذ مخرجات القمة الرباعية التشاورية التي استضافتها مدينة العلمين، بما يسهم في دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية وخفض التصعيد في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.