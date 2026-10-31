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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سقوط عدد من المصابين جراء قصف إسرائيلي على مخيم الشاطئ غرب غزة

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي
أ ش أ

أصيب عدد من الفلسطينيين ، اليوم "السبت"، جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأوضحت مصادر طبية في القطاع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن عددا من المواطنين أصيبوا بجروح أحدهم بجروح خطيرة بعد قصف مسيرة للاحتلال منزلا في مخيم الشاطئ.

ومنذ صباح اليوم، أعلنت مصادر طبية استشهاد مواطنين فلسطينيين في مدينة غزة ومخيم النصيرات، أحدهما متأثرا بجروح أصيب بها في قصف سابق للاحتلال.

كانت مصادر طبية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,594 شهيدا، و175,834 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

الفلسطينيين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي

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