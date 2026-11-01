متابعة الكورنيش الجديد وموقف الأقاليم وطريق قنا.. جولة ميدانية لمسئولي البحر الأحمر في سفاجا

تفقد اللواء ضياء الدين قطب، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، والعميد محمد البنا، رئيس مدينة سفاجا، عددًا من المشروعات والمواقع الخدمية بالمدينة، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر.

الكورنيش الجديد ومتابعة أعمال النظافة

وشملت الجولة تفقد الكورنيش الجديد أمام مدرسة الصناعات البحرية، لمتابعة مستجدات الأعمال الجارية، في إطار جهود تطوير الواجهة الساحلية وتحسين المظهر الحضاري لمدينة سفاجا.

كما تابع المسؤولان أعمال النظافة العامة بعدد من المناطق، واطلعا على مستوى رفع المخلفات، مع التأكيد على مواصلة جهود النظافة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

تشديد الرقابة على موقف الأقاليم

وتضمنت الجولة تفقد موقف الأقاليم، حيث جرى التأكيد على ضرورة الالتزام بالتعريفة المقررة والإعلان عنها بوضوح أمام المواطنين، إلى جانب الاهتمام بنظافة الموقف وانتظام العمل داخله، بما يضمن تقديم خدمة مناسبة للركاب.

دراسة تطوير الطريق الجديد سفاجا – قنا

واختُتمت الجولة بتفقد الطريق الجديد سفاجا – قنا أمام عمارات الكيلو 5، للوقوف على الوضع الحالي ودراسة طبيعة الموقع، تمهيدًا لإعداد مقترح مناسب لتطويره وتحسين الحركة المرورية بالمنطقة.

وتأتي الجولة ضمن المتابعة الميدانية للمشروعات الجارية بمدينة سفاجا، والعمل على رفع كفاءة الخدمات وتحسين مستوى النظافة والمظهر الحضاري، بما يلبي احتياجات المواطنين.