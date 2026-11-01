قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفوضى تجتاح شوارع سويسرا في الهالوين.. حرائق واشتباكات مع الشرطة (فيديو)
حبس متهمة بالاعتداء طليقها في طنطا أسبوعين مع الشغل
أسرار سوهاج.. أماكن لا يعرف حكايتها الكثيرون.. يرقد ملوك الفراعنة وتختبئ حكايات 5 آلاف عام بـ"أم الجعاب"
احتجاجات شبابية واسعة تجتاح 34 مدينة ألمانية.. ونهب متاجر في فرانكفورت
الزمالك يختتم استعداداته اليوم لمواجهة وادي دجلة في كأس عاصمة مصر
«لن أعود إلا بجثمانه».. خمسة أيام من البحث عن شقيق ابتلعه سيل وادي وتير بنويبع
6.3 مليار دولار.. ترامب يلوح بمناقشة كوريا الشمالية بشأن أكبر سرقة للعملات المشفرة
الرئيس السيسي يوجه الحكومة بخطة زمنية ومؤشرات أداء لتنفيذ توصيات منتدى مصر 2026
طريقة إستخراج كارنيه التأمين الصحي لطلاب المدارس في مصر
المتحف المصري الكبير يعلن أسعار التذاكر الجديدة.. التطبيق اعتبارًا من اليوم
الرئيس السيسي: المواطن سيظل محور اهتمامنا والغاية الأساسية من إقامة منتدى مصر
9 قروش.. تراجع سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

متابعة الكورنيش الجديد وموقف الأقاليم وطريق قنا.. جولة ميدانية لمسئولي البحر الأحمر في سفاجا

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

تفقد اللواء ضياء الدين قطب، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، والعميد محمد البنا، رئيس مدينة سفاجا، عددًا من المشروعات والمواقع الخدمية بالمدينة، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر.

الكورنيش الجديد ومتابعة أعمال النظافة

وشملت الجولة تفقد الكورنيش الجديد أمام مدرسة الصناعات البحرية، لمتابعة مستجدات الأعمال الجارية، في إطار جهود تطوير الواجهة الساحلية وتحسين المظهر الحضاري لمدينة سفاجا.

كما تابع المسؤولان أعمال النظافة العامة بعدد من المناطق، واطلعا على مستوى رفع المخلفات، مع التأكيد على مواصلة جهود النظافة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

تشديد الرقابة على موقف الأقاليم

وتضمنت الجولة تفقد موقف الأقاليم، حيث جرى التأكيد على ضرورة الالتزام بالتعريفة المقررة والإعلان عنها بوضوح أمام المواطنين، إلى جانب الاهتمام بنظافة الموقف وانتظام العمل داخله، بما يضمن تقديم خدمة مناسبة للركاب.

دراسة تطوير الطريق الجديد سفاجا – قنا

واختُتمت الجولة بتفقد الطريق الجديد سفاجا – قنا أمام عمارات الكيلو 5، للوقوف على الوضع الحالي ودراسة طبيعة الموقع، تمهيدًا لإعداد مقترح مناسب لتطويره وتحسين الحركة المرورية بالمنطقة.

وتأتي الجولة ضمن المتابعة الميدانية للمشروعات الجارية بمدينة سفاجا، والعمل على رفع كفاءة الخدمات وتحسين مستوى النظافة والمظهر الحضاري، بما يلبي احتياجات المواطنين.

الغردقة البحر الأحمر محافظة البحر الأحمر محافظ البحر الأحمر مدينة الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بدءًا من اليوم.. قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في اختصاصات الرئيس بشأن التعبئة العامة

حمزة عبدالكريم

غضب جماهير برشلونة من هانز فليك بسبب حمزة عبدالكريم بعد سداسية ألافيس

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

علياء قمرون

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط علياء قمرون بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

نسمة عثمان

الحياة فرصة.. صاحبة فيديو الانفصال عن زوجها وطردها من منزلها بأمريكا: اتعلمت اللغة وأسست شركتي.. شاهد

يورتشيتش

بعد رحيله عن بيراميدز.. يورتشيتش يكشف وجهته المقبلة وشرطه للعودة إلى مصر

ترشيحاتنا

الرئيس السيسى يعتمد المخطط السنوي المقترح من مجلس الوزراء لمتابعة مختلف القطاعات والقضايا التي تشغل الرأي العام

الرئيس السيسى يعتمد المخطط السنوي المقترح من مجلس الوزراء لمتابعة مختلف القطاعات والقضايا التي تشغل الرأي العام

يوم الطفولة المقدسة المرسلة

مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يحتفل مع الأطفال بيوم الطفولة المقدسة المرسلة

التضامن الاجتماعى

الهلال الأحمر يمد أهالي غزة بأكثر من 1,897 طنًا من السلال الغذائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد