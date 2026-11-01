تراخيص البناء والتصالح.. خدمات حكومية متنقلة لأهالي قرية طنسا ببني سويف

تتواجد اليوم سيارة الخدمات التكنولوجية" المركز التكنولوجي المُتنقل" لتقديم الخدمات الحكومية بقرية طنسا بني مالو الحمرالتابعة لمركز ومدينة ببا،وذلك في إطار جهود وخطة محافظة بني سويف للتيسير على المواطنين، وتقريب الخدمات الحكومية من أماكن إقامتهم، والحد من التكدس والزحام بمقرات المراكز التكنولوجية.

وتدعو الوحدة المحلية المواطنين بدائرة قرية طنسا بني مالو، إلى الاستفادة من خدمات المحليات التي تقدمها السيارة التكنولوجية المتنقلة خلال مواعيد تواجدها اليوم، ومن أهم الخدمات التي تقدمها: تراخيص البناء والمنشآت: تشمل طلبات تراخيص البناء، وتجديدها، وإصدار بيان صلاحية الموقع، وطلبات الهدم الكلي أو الجزئي. تراخيص المحال التجارية: إصدار وتجديد رخص المحال العامة والأنشطة التجارية والصناعية.

كما تشمل الخدمات: الإعلانات والشواغل: استخراج تراخيص تركيب الإعلانات التجارية وإشغالات الطرق. خدمات التصالح: تلقي طلبات ومتابعة إجراءات التصالح في مخالفات البناء. المرافق والخدمات: طلبات توصيل المرافق الدائمة والمؤقتة (كهرباء، مياه، غاز). الاستعلام والدفع: الاستعلام عن المستندات المطلوبة، وموقف الرخص.

