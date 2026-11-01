نائب يوضح 5 فوائد للتوسع في آليات التمويل المبتكر

أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، أن التوسع في آليات التمويل المبتكر يمثل توجهًا مهمًا لدعم الاقتصاد المصري، في ظل الحاجة إلى تنويع مصادر التمويل دون زيادة الضغوط على الموازنة العامة للدولة.

وأوضح " هلال" في تصريحاته أن أهمية التمويل المبتكر تكمن في قدرته على استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات، فضلًا عن الاستفادة من أدوات تمويل متنوعة.



تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية

وأشار عضو الشيوخ إلى أن التوسع في هذه الآليات يسهم في تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار.

وأضاف أن التمويل المبتكر يمنح الدولة مرونة أكبر في إدارة مواردها المالية، من خلال تنويع الأدوات التمويلية والاستفادة من الشراكات مع المؤسسات المالية المحلية والدولية، فضلًا عن توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر قدرة على تحقيق عائد اقتصادي وتنموي مستدام.



اختتم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشاركته في فعاليات «حوار أهداف التنمية المستدامة» الذي انعقد بالعاصمة الإسبانية «مدريد»، ونظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع الحكومة الإسبانية.



وخلال مشاركته، عقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لقاءات مكثفة مع مسئولي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، كما شارك في جلسات وفعاليات نقاشية رفيعة المستوى لاستعراض جهود مصر في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتوسع في آليات التمويل المبتكر، ووضع الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية.