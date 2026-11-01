إصابة شخصين في تصادم سيارة ملاكي وتوكتوك على الطريق زراعي بسوهاج

شهد الطريق الزراعي الغربي بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك، أسفر عن إصابة قائدي المركبتين بكدمات وسحجات متفرقة، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الحادث

وكشفت التحريات الأولية، أن الحادث وقع أثناء سير توكتوك يقوده شاب في العقد الثالث من العمر، مقيم بدائرة مركز البلينا، على الطريق الزراعي الغربي، حيث أنه أثناء محاولة قائد التوكتوك تهدئة السرعة للدخول إلى أحد الطرق الفرعية، فوجئ باصطدام سيارة ملاكي به من الخلف؛ ما أدى إلى انحراف المركبتين ووقوع التصادم بجانب الطريق.

وبالفحص، تبين أن السيارة كان يقودها شخص في العقد السادس من العمر، ومقيم بدائرة المركز، وأسفر الحادث عن إصابته بكدمات متفرقة بالجسم، فيما تعرض قائد التوك توك لسحجات وكدمات متفرقة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، ومتابعة حالتهما الصحية، فيما اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، للوقوف على ملابساته، وتواصل الجهات المعنية متابعة الحوادث المرورية واتخاذ الإجراءات اللازمة.