خالد عبد السميع: استثمارات تتجاوز 10 مليارات جنيه في مشروعات إدارية بالقاهرة الجديدة

أكد المهندس خالد عبد السميع، المدير التنفيذي لإحدى شركات التطوير العقاري، أن السوق المصرية تشهد تطورًا في الطلب على المساحات الإدارية والتجارية، مع تزايد اهتمام الشركات بالمواقع التي توفر بيئات عمل مرنة وخدمات تشغيل متكاملة.

وأوضح أن الشركة تستعد لبدء الأعمال الإنشائية لمبنيين إداريين جديدين بالقاهرة الجديدة، بعد الحصول على التراخيص والموافقات التنظيمية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 10 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن المشروعين يقامان على مساحة إجمالية تبلغ 38 ألف متر مربع، في القطاع الرابع بمركز المدينة أمام الجامعة الأمريكية، ضمن خطة التوسع في تطوير الأصول الإدارية والتجارية.

وأضاف عبد السميع أن الشركة تركز على كفاءة التشغيل وجودة التصميم وتوفير مساحات مكتبية تتناسب مع الاحتياجات المتغيرة للشركات، إلى جانب دراسة فرص استثمارية جديدة في قطاعات عقارية متنوعة.

ولفت إلى أن محفظة الشركة تضم عددًا من المباني الإدارية والتجارية القائمة، من بينها مشروعات بشارع التسعين الجنوبي، تستضيف شركات محلية وعالمية تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة.

وكشف عن خطط للتوسع في قطاع الخدمات اللوجستية، من خلال تطوير مشروع جديد يستهدف تلبية احتياجات الشركات في مجالات التخزين والتوزيع.

وتأتي هذه التوسعات في إطار تنامي الاهتمام بالاستثمار في العقارات الإدارية والخدمات المرتبطة بها، بالتوازي مع التطور العمراني الذي تشهده القاهرة الجديدة.

