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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين في مداهمات بالضفة الغربية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 5 فلسطينيين اليوم "الأحد" بعد مداهمة منازلهم في نابلس ومخيم قلنديا للاجئين، شمال القدس الشرقية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المكتب الإعلامي للأسرى الفلسطينيي، في بيان له إن قوات الاحتلال الإسرائيلية داهمت بلدة بورين، جنوب نابلس، واعتقلت أربعة شبان بعد تفتيش منازلهم.

وأضافت أن جيش الاحتلال اعتقل أيضاً شاباً من مخيم قلنديا للاجئين، شمال القدس الشرقية.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملات اعتقال شبه يومية في أنحاء الضفة الغربية، مستهدفاً الرجال والأطفال والنساء. وغالباً ما تتضمن هذه العمليات اعتداءات على أفراد الأسر أثناء مداهمة المنازل، فضلاً عن تدمير وتخريب الممتلكات المنزلية.

وبحسب الأرقام الفلسطينية، يحتجز حوالي 9350 أسيراً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية، من بينهم 350 طفلاً و90 امرأة.

وتقول منظمات حقوق الإنسان إن السجناء يتعرضون للتعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مما أدى إلى عشرات الوفيات.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، كثف الجيش الإسرائيلي هجماته في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وسط تصاعد في عنف الاحتلال.

وأسفرت هذه الهجمات عن استشهاد أكثر من 1220 فلسطينياً، وإصابة حوالي 13350، واعتقال أكثر من 26000 آخرين، وفقاً لتقديرات فلسطينية.

نابلس مخيم قلنديا للاجئين الضفة الغربية المحتلة أسرى الفلسطينيين السجون الإسرائيلية

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