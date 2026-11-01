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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد عبدالجليل: الأهلي بقى منتخب أندية ومبقاش فيه حد من أبناء النادي

الاهلي
الاهلي
علا محمد

انتقد محمد عبد الجليل، نجم الأهلي السابق، اعتماد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على عدد كبير من اللاعبين المنضمين من أندية أخرى، مؤكدًا أن أبناء النادي أصبحوا قلة داخل صفوف الفريق خلال الفترة الحالية.

وقال عبد الجليل، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E، إن الأهلي بات أشبه بمنتخب يضم لاعبين من مختلف الأندية، مشيرًا إلى أن مصطفى شوبير ومحمد هاني هما أبرز اللاعبين الحاليين من أبناء القلعة الحمراء الذين يشاركون مع الفريق.

وأضاف أن غياب أبناء النادي عن التشكيل يعكس تغيرًا واضحًا في هوية الفريق.

محمد عبد الجليل نجم الأهلي السابق الأهلي مصطفى شوبير محمد هاني

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