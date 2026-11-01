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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يؤجل رحيل أحمد عيد في الميركاتو الشتوي..تفاصيل

احمد عيد
احمد عيد
علا محمد

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان عن تطورات جديدة بشأن مستقبل أحمد عيد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وموقفه من الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، الذي يقدمه ويذاع على قناة "Modern MTI"، إن الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، قرر تأجيل حسم موقف أحمد عيد من الرحيل في يناير المقبل، بعد التحسن الملحوظ في مستوى اللاعب خلال التدريبات الأخيرة.

وأضاف أن تألق أحمد عيد في مباراة مودرن سبورت الأخيرة ببطولة الدوري، كان من أبرز الأسباب التي دفعت الجهاز الفني لإعادة النظر في موقفه، خاصة بعد ظهوره بمستوى جيد خلال اللقاء.

وتابع أن عموتة قرر منح اللاعب فرصة كاملة خلال الفترة المقبلة، من أجل إثبات قدراته والحصول على فرصة أكبر للمشاركة مع الفريق.

واختتم أن خيار استمرار أحمد عيد ضمن صفوف الأهلي أصبح مطروحًا بقوة، بعدما تراجع الاتجاه نحو رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الإعلامي عبدالناصر زيدان مستقبل أحمد عيد أحمد عيد الأهلي ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي

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