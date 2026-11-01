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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل جاتوه شاتوه بالشوكولاتة و القهوة و الكراميل

جاتوه شاتوه
جاتوه شاتوه
هاجر هانئ

 جاتوه شاتوه من الحلويات المميزة و المختلفة عن الأصناف الأخرى فيمكنك تطبيقها و تقديمها لأفراد أسرتك او ضيوفك في المنزل بمذاق شهي ة بمكونات موجودة في البيت .

فنقدم لكم من خلال السطور التالية 3 وصفات متنوعة و شهية يمكنك تطبيقها لـ جاتوه شاتوه بنكهات مختلفة مثل الشكولاته و القهوة و الكراميل.

مقادير جاتوه شاتوه بالقهوة


● 2 كوب دقيق

● 2 بيضة

● 2 باكو فانيليا

● 1 و1/2 كوب سكر

● 1 كوب زيت

● ½ كوب كاكاو

● 1 و1/2 كوب لبن

● رشة ملح

● 1 باكو بيكنج بودر

طريقة تحضير جاتوه شاتوه بالقهوة


يخلط في الخلاط اللبن والسكر والكاكاو والزيت والفانيليا
يقسم الخليط لجزأين
يخلط جزء من خليط اللبن والكاكاو مع البيض
يضاف لخليط الدقيق والبيكنج بودر والملح
يقلب كل الخليط ويصب في صينية مدهونة بالسمنة ومرشوشة بالدقيق
توضع في فرن ساخن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج
يضاف خليط الكاكاو واللبن للكيكة وتزين وتقطع وتقدم

جاتوه شاتوه بالقهوة

مقادير جاتوه شاتوه شوكولاتة وكراميل


● 3/4 كوب سكر

● كوب حليب

● 1/3 كوب كاكاو

● كوب زيت

للكيكة:
● باقي كمية صوص الشوكولاتة المعمول مسبقا بعد ما أخذنا منه كوب للوجه
● 2 بيض
● فانيليا
● كوب حليب
● 1/2 كوب زيت
● 3/4 كوب سكر
● 2 كوب دقيق
● رشة ملح
● ملعقة صغيرة بيكينج باودر
● ملعقة صغيرة بيكينج صودا
للتزيين:
● علبة حليب مكثف مغلية ساعتين


طريقة تحضير جاتوه شاتوه شوكولاتة وكراميل


تخلط مقادير صوص الشوكولاتة.
تُحفظ نصف كمية الصوص جانبا.
تضاف باقي المكونات وتخلط جيدا.
يوضع الخليط في بايركس.
تخبز في الفرن.
يضاف باقي صوص الشوكولاتة.
تزين باللبن المحلى المكثف.

جاتوه شاتوه شوكولاتة وكراميل

مقادير جاتوه شاتوه بالشوكولاتة


● 1 كوب دقيق

● 1 كوب سكر باودر

● 1 كوب لبن

● بيضة

● 1 كوب زيت

● 1 ملعقة كبيرة بيكينج باودر

● 1 ملعقة صغيرة فانيليا

● 2 ملعقة كبيرة كاكاو خام

● 1 ملعقة كبيرة قشدة علب

كريم كراميل
● كيس كريم كراميل
● ½ كيلو لبن


طريقة تحضير جاتوه شاتوه بالشوكولاتة


تضاف مقادير الكيك وتقلب وتخبز في بايركس.
يضاف اللبن مع الكريم كراميل ويقلب على النار.
يضاف الخليط إلى الكيك ويترك ليتماسك.
يضاف صوص الكراميل ويقدم.

 جاتوه شاتوه بالشوكولاتة
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