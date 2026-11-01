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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل صينية بلطي صيادية بوصفات مختلفة وشهية

صينية بلطي صيادية
صينية بلطي صيادية
هاجر هانئ

 صينية بلطي صيادية من الأكلات الشهية واللذيذة التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها فهي من الأطباق المختلفة و الغير تقليدية التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق شهي ولا يقاوم.

مقادير صينية بلطي صيادية 


● سمك بلطي

● بصل

● ثوم

● كمون

● بهارات

● فلفل حار

● ملح وفلفل

● كزبرة ناشفة

● كزبرة خضراء

● شبت

● زيت

● تعفيرة دقيق

● فلفل رومي

للصوص:
● بصل
● ثوم
● طماطم مفرومة
● صلصة طماطم
● رشة سكر
● ملح وفلفل
● مكعب مرق
● زيت


طريقة تحضير سمك بلطي صيادية


يتبل السمك بكل البهارات والخضرة وعصير الليمون والثوم
ثم يتبل الباذنجان بنفس تتبيلة السمك ويعفر بالدقيق ويقلى في الزيت
ثم يعفر السمك الدقيق ثم يقلى في الزيت حتى يصل الى اللون الذهبي
ثم ينشل السمك وفي نفس الطاسة يشوح البصل مع الثوم ثم يضاف الطماطم المفرومة وصلصة الطماطم
ثم يضاف كل البهارات ومكعب مرق والخضرة وتترك حتى تتسبك
في البايركس يضاف الباذنجان ثم يضاف السمك المقلي ويضاف الخلطة وتدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم

مقادير صينية بلطي صيادية


● سمك بلطي

● بصل

● ثوم

● كمون

● بهارات

● فلفل حار

● ملح وفلفل

● كزبرة ناشفة

● كزبرة خضراء

● شبت

● زيت

● تعفيرة دقيق

● فلفل رومي

للصوص:
● بصل
● ثوم
● طماطم مفرومة
● صلصة طماطم
● باذنجان
● بطاطس
● رشة سكر
● ملح وفلفل
● مكعب مرق


طريقة تحضير صينية بلطي صيادية


يتبل السمك بالملح والفلفل والثوم والكمون ثم يضاف الخضرة
ثم يضاف البهارات والكزبرة الخضرا ثم يعفر بتعفيرة الدقيق
حتى يصل إلى اللون الذهبي ثم ينشل السمك وفي نفس الطاسة يشوح البصل مع الثوم
ثم يضاف الطماطم وصلصة الطماطم
ثم يضاف الفلفل الحار والفلفل الرومي ثم يضاف رشة سكر ثم يضاف مكعب مرق
نحضر بايركس ثم يضاف البطاطس والباذنجان ثم يضاف السمك ثم يضاف الصوص
ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم

مقادير صينية بلطي صيادية


● سمك بلطي فيليه

● جمبري

● سبيط

● أرز

● بصل

● ثوم

● صلصة

● فلفل ألوان

● كمون

● فلفل حار

● بهارات سمك

● كرفس

● زعتر

● كرات

● كاري

● 1 مكعب مرق

● عصير طماطم

● زبدة

● زيت

طريقة تحضير صينية بلطي صيادية


يشوح الأرز في الزبدة
تضاف الصلصة
يضاف الملح والمرقة والماء الساخن ويترك حتى تمام النضج
في طاسة أخرى يشوح الثوم والبصل ثم يشوح السبيط والجمبري ثم السمك الفيليه
يضاف الكرفس والزعتر والكاري والكرات
يضاف عصير الطماطم ويقلب الخليط جيدا ثم يضاف الفلفل الألوان
ويترك حتى تمام النضج
نحضر بايركس أو طاجن ثم يضاف فيه الأرز ثم يضاف خلطة الصيادية على الأرز
يدخل الفرن حتى تمام النضج ويقدم الطاجن

صينية بلطي صيادية مقادير صينية بلطي صيادية طريقة تحضير سمك بلطي صيادية طريقة تحضير صينية بلطي صيادية الأرز الفلفل الألوان

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