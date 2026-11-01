موناكو يفوز على باريس اف سي بثلاثية في الدوري الفرنسي

حقق فريق موناكو الفوز امام باريس إف سي بثلاثية مقابل هدف على ملعب جان بوان ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.

أحرز موناكو لاسين سينايكو هدفين موناكو في الدقائق 38 و44 ثم احرز بابلو الهدف الثالت في الدقيقة 74.

وأحرز هدف باريس اف سي فولارين بالغون في الدقيقة 64.

وبهذه النتيجه احتل فريق موناكو المركز السادس برصيد 15 نقطة.

بينما تجمد رصيد باريس إف سي عند 17 نقطة في الترتيب الرابع.

وجاء تشكيل باريس اف سي كالتالي :

كيفن تراب في حراسة المرمى، وحماري تراوري وسمير شرقي ودييجو كوبولا وأوتافيو في الدفاع، وبيير ليس ميلو (القائد) وماكسيم لوبيز في الوسط، وإيلان قبال وبابلو باجيس وموسيس سيمون خلف المهاجم لاسين سينايوكو