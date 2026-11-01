استطلاعان: إليانا يوتوفا تتصدر جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية البلغارية

أظهرت نتائج استطلاعين للرأي لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع، اليوم، تقدم رئيسة بلغاريا بالإنابة إليانا يوتوفا في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، لتقترب من أن تصبح أول امرأة تنتخب رئيسة للبلاد.

وحسب الاستطلاعين، اللذين أُعلنا عقب إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي، حصلت يوتوفا، البالغة من العمر 61 عامًا، على 51% من الأصوات، متقدمة على منافسها رئيس الوزراء المؤقت السابق آندريه جيوروف، الذي تراوحت نسب تأييده بين 43 و45%.

ومن المقرر إعلان النتائج الرسمية، غدًا الاثنين، عقب الانتهاء من فرز الأصوات.

وسجلت نسبة المشاركة في جولة الإعادة بين 27 و29%، وفقًا لتقديرات الاستطلاعين، بزيادة طفيفة مقارنة بالجولة الأولى التي أُجريت في 25 أكتوبر الماضي، وشهدت أدنى نسبة مشاركة في تاريخ الانتخابات الرئاسية البلغارية، بلغت 23%.

تأتي الانتخابات وسط تصاعد المخاوف الأمنية في بلغاريا، عقب سلسلة هجمات بطائرات مسيرة استهدفت سفنًا تجارية قبالة ساحل البلاد على البحر الأسود خلال الشهر الماضي، ما أثار إدانات دولية ومخاوف من امتداد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية إلى المنطقة.

وأثارت الهجمات مخاوف بشأن مصير نحو 20 بحارًا، فيما دفعت الضربات الحكومة البلغارية إلى طلب مساعدة حلفائها لتعزيز الأمن البحري، قبل أن تغرق سفينة حاويات يونانية، الأربعاء الماضي، إثر تعرضها لهجوم بقوارب مسيرة.

وندد المرشحان المتنافسان بالهجمات، فيما قال رئيس الوزراء رومين راديف، الداعم ليوتوفا، إن نتائج هذه الضربات «تصب في مصلحة روسيا الاتحادية»، بينما دعا المرشحان إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر الوسائل الدبلوماسية.

وفي حال تأكد فوزها، ستصبح يوتوفا أول امرأة تنتخب رئيسة لبلغاريا، بعدما تولت مهام الرئاسة بالإنابة في يناير الماضي، إثر استقالة راديف لخوض الانتخابات البرلمانية، التي فاز فيها ضمن قائمة اعتبرها عدد من المحللين السياسيين مقربة من الكرملين.

في المقابل، يحظى آندريه جيوروف، الذي ترأس حكومة تصريف الأعمال خلال العام الجاري، بدعم الأحزاب الإصلاحية الموالية للغرب، كما أعلن مرارًا مساندته لأوكرانيا، ووقع خلال توليه رئاسة الوزراء اتفاقًا للتعاون الأمني مع كييف.

وحصل جيوروف على دعم عدد من الشخصيات السياسية المنتمية إلى تيار اليمين، من بينهم رئيس الوزراء البلغاري السابق بويكو بوريسوف.