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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مفيدة شيحة تحسم موقفها من الخيانة: كفاية وجع.. أنا أولى بحياتي

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة

أكدت الإعلامية مفيدة شيحة ، أن الانتقام من الأشخاص الذين تسببوا في الأذى ليس دائمًا الحل الأفضل، مشيرة إلى أنها تفضل عدم إهدار العمر في التفكير في رد الإساءة، والتركيز على استكمال الحياة والاهتمام بالنفس.

وقالت مفيدة شيحة، خلال تقديمها حلقة اليوم من برنامج «النهار بليل»، المذاع عبر قناة النهار، تعليقًا على أحداث مسلسل «طالع نازل» للفنانة منى زكي: «أنا في رأيي هقول ليه كل ده، وأقعد أسهر الليالي وتضيع حياتي علشان الانتقام؟ وأنا مش هضيع حياتي علشان الانتقام».

وأضافت أنها ترى أن الحياة لا تستحق أن تتحول إلى سلسلة من محاولات الانتقام، قائلة: «وكده بقى كتير أوي، ولازم أستمر في حياتي، والحياة مش مستاهلة».

وتابعت مفيدة شيحة: «وأنا كمفيدة مش ملاك، وهفكر أنتقم، وهعمل بمثل شيل ده من ده يرتاح ده من ده، وهقرر أحب نفسي»، في إشارة إلى أهمية وضع النفس وراحة البال في مقدمة الأولويات بدلًا من الانشغال بالانتقام.

مفيدة شيحة الخيانة العلاقات العاطفية

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