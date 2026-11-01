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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نائب رئيس التوجيه المعنوي: الحوثيون يستهدفون منازل المدنيين في تعز بالصواريخ

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد كمال

اتهم العميد عبد الباسط البحر، نائب رئيس التوجيه المعنوي بقيادة محور تعز، ميليشيات الحوثي باستهداف المدنيين والأحياء السكنية والقرى بالصواريخ الباليستية، بما في ذلك مناطق بعيدة عن خطوط المواجهة العسكرية.

مقتل أسرة في قصف منزل جنوب تعز رغم بُعده عن جبهات المواجهة

وقال البحر، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، إن الميليشيات تستخدم المدنيين دروعاً بشرية، وتواصل قصف المناطق السكنية، بالتزامن مع تصاعد المواجهات العسكرية في محافظة تعز.

وكشف عن واقعة استهداف منزل أحد المواطنين في حي صينة جنوب مدينة تعز قبل أيام، ما أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل أفراد الأسرة، أثناء وجودهم في المنزل خلال وجبة الغداء.

وأوضح أن القصف وقع رغم أن المواجهات العسكرية كانت تدور في منطقة شمال عصيفرة، شمال المدينة، بينما أُطلق الصاروخ باتجاه جنوب تعز، ما اعتبره دليلاً على استهداف الميليشيات للمواطنين ومنازلهم بصورة ممنهجة.

وأضاف أن الحوثيين يواصلون قصف القرى والأحياء السكنية بالصواريخ والقذائف المدفعية والمدفعية الصاروخية، ما أسفر عن تدمير منازل وسقوط ضحايا من المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

وأشار إلى أن الميليشيات كثفت حشودها وتعزيزاتها في جبهات القتال، بالتزامن مع استمرار استهداف المناطق المأهولة بالسكان، مؤكداً أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية، بدعم من الحاضنة الشعبية، تواصل التصدي لهذه الهجمات ومواجهة التحركات العسكرية للحوثيين.

قصف تعز مدنيون صواريخ باليستية الحوثيون

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