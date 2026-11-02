محافظ الوادي الجديد: اعتماد تحديث الحيز العمراني لمدينة الخارجة بزيادة تُقدر بنحو 35.3%

أكدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اعتماد تحديث الحيز العمراني لمدينة الخارجة لعام 2025، من خلال اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، في إطار جهود المحافظة لدعم التنمية العمرانية واستيعاب الاحتياجات السكانية المستقبلية من الخدمات والمرافق.

جاء ذلك خلال استعراض ملامح الخريطة بحضور المهندسة دعاء دويدار مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.

وتضمن التحديث إضافة مساحة عمرانية جديدة تبلغ 3,371 فدانًا ، لترتفع المساحة الإجمالية للحيز العمراني المعتمد إلى 12,930 فدانًا بزيادة تُقدر بنحو 35.3%.

كما يتضمن المخطط مساحة للخدمات الإقليمية تبلغ 4,112.5 فدانًا، بطاقة استيعابية سكانية تقديرية تصل إلى 110,946 نسمة حتى عام 2035، وبكثافة سكانية مقترحة تبلغ 12 نسمة للفدان.

وأوضحت المحافظ، أن تحديث الحيز العمراني يمثل إطارًا تخطيطيًا مستقبليا لتنظيم اتجاهات النمو والتوسع العمراني وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي، مؤكدة استمرار العمل على استكمال إجراءات تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الخارجة، مع استيفاء الموافقات والتنسيقات الفنية اللازمة بشأن قيود الارتفاعات وضوابط حماية الرقعة الزراعية، بالتزامن مع مواصلة جهود تحديث منظومة التخطيط العمراني بمختلف المراكز، بما يدعم توجهات المحافظة نحو تحقيق التنمية العمرانية المستدامة.