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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يتابع تكثيف أعمال النظافة ورفع 684 طنًا من بؤر المخلفات

رفع تلال القمامة
رفع تلال القمامة
الغربية أحمد علي

تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، تكثيف أعمال النظافة ورفع بؤر المخلفات والتراكمات بمختلف المراكز والمدن والأحياء، موجهًا باستمرار الحملات اليومية وسرعة التعامل مع البؤر ورفعها أولًا بأول، للارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري.

توجيهات محافظ الغربية 

وأسفرت الأعمال عن رفع 684 طنًا، بواقع 110 أطنان بحي أول المحلة الكبرى، و80 طنًا بمركز ومدينة كفر الزيات، و70 طنًا بحي ثان طنطا، و60 طنًا بكل من حي ثان المحلة الكبرى ومركز ومدينة بسيون، و59 طنًا بمركز ومدينة سمنود.

تحرك تنفيذي عاجل 

كما تم رفع 55 طنًا بحي أول طنطا، و40 طنًا بكل من مركز طنطا، ومركز ومدينة المحلة الكبرى، ومركز ومدينة السنطة، و35 طنًا بكل من مركز ومدينة زفتى ومركز ومدينة قطور.

رفع كفاءة الخدمات 

وأكد محافظ الغربية استمرار تكثيف حملات النظافة بجميع أنحاء المحافظة، والمتابعة المستمرة لأعمال الوحدات المحلية، وسرعة رفع المخلفات والتراكمات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري بمختلف المراكز والمدن والأحياء.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات رفع تلال واكوام القمامة

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