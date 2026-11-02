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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تنفيذ أولى القوافل البيطرية المجانية بكلابشة الجديدة بأسوان.. علاج 2436 رأس

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تنفيذ أولى القوافل البيطرية العلاجية المجانية بقرية العون الغذائى بقرية كلابشة الجديدة ، والتى نظمتها النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بأسوان برئاسة الدكتورة سهير عبده نقيب الأطباء البيطريين ، وذلك فى إطار تعزيز الرعاية البيطرية ودعم صغار المربين والحفاظ على الثروة الحيوانية .

قافلة بيطرية متكاملة بالتعاون مع جامعة أسوان والجهات المعنية
وجاء تنظيم القافلة بالتعاون مع كلية الطب البيطرى بجامعة أسوان بإشراف الدكتور أشرف إمام القائم بأعمال رئيس الجامعة ، ومديرية الطب البيطرى بقيادة الدكتور جمعة مكى مدير عام المديرية ، والمهندس محمد حسن مدير إدارة الحدائق ، والمشرف على مشروع قرى العون الغذائى ، فضلاً عن مؤسسة الجسر المصرى للإعلام والتنمية ، وإحدى المشروعات العاملة فى رعاية الدواب ، وأيضاً إحدى الشركات المتخصصة فى الأدوية والمستحضرات البيطرية ، بما يعكس أهمية تكامل جهود المؤسسات الأكاديمية والتنفيذية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص فى تقديم خدمات بيطرية متكاملة للمواطنين ، إلى جانب إتاحة فرص التدريب العملى لشباب الأطباء البيطريين وطلاب كلية الطب البيطرى .

علاج وفحص وتحصين آلاف الحالات من الماشية والدواب والدواجن


وقد أسفرت أعمال القافلة عن تقديم الخدمات البيطرية والعلاجية لنحو 2436 حالة ، حيث تم علاج 150 رأساً من الأبقار والجاموس من أمراض الباطنة والأمراض المعدية ، وإجراء فحوصات وإختبارات الحمل باستخدام جهاز السونار لـ 100 رأس من الأبقار ، فضلاً عن تجريع 800 رأس ضد الطفيليات الداخلية ، ورش 185 حيواناً لمكافحة الطفيليات الخارجية .

كما شملت الجهود علاج 6 حالات متنوعة من الدواب من خلال العيادة البيطرية المتنقلة التابعة لمشروع «أتان» ، بالإضافة إلى تقديم العلاج والرعاية البيطرية لـ 1200 حالة من الدواجن والأرانب المنزلية ، بما يسهم فى الحفاظ على صحة الحيوانات والحد من إنتشار الأمراض وتحسين مستوى الإنتاج .

تدريب 48 طبيباً وطالباً وندوات توعوية لدعم صغار المربين
وفى الجانب التدريبى ، تضمنت القافلة تدريب 8 أطباء بيطريين من شباب الخريجين ، و40 طالباً من طلاب الإمتياز بكلية الطب البيطرى بجامعة أسوان ، بهدف تنمية مهاراتهم العملية وإكسابهم الخبرات الميدانية اللازمة للتعامل مع الحالات المرضية المختلفة .

كما شهدت القافلة تنظيم عدد من الندوات الإرشادية والتوعوية للمربين والسيدات حول أحدث أساليب التربية السليمة ، وطرق الوقاية من الأمراض الوبائية ، وأهمية الرعاية البيطرية الدورية ، بما يسهم فى زيادة الإنتاجية والحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة ، وخاصة مع دخول فصل الشتاء .

نقابة الأطباء البيطريين: استمرار القوافل للوصول إلى القرى الأكثر إحتياجاً
ومن جانبها ، أكدت نقيب الأطباء البيطريين بأسوان أن تنظيم هذه القوافل يأتى فى إطار حرص النقابة على القيام بدورها المجتمعى ، ودعم جهود الدولة فى تنمية الثروة الحيوانية وتحقيق التنمية المستدامة ، مشيرة إلى أن التعاون بين النقابة والجهات المشاركة يقدم نموذجاً للتكامل فى توفير الخدمات البيطرية للمربين ، بالتوازى مع إعداد وتأهيل جيل جديد من الأطباء البيطريين القادرين على خدمة المجتمع بكفاءة .

وأضافت أن النقابة ستواصل تنظيم القوافل البيطرية المجانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة ، وفق خطة تستهدف الوصول بالخدمات البيطرية إلى المناطق الأكثر إحتياجاً ، والمساهمة فى الحفاظ على الثروة الحيوانية ودعم صغار المربين ، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة  .

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