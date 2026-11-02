تنفيذ أولى القوافل البيطرية المجانية بكلابشة الجديدة بأسوان.. علاج 2436 رأس

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تنفيذ أولى القوافل البيطرية العلاجية المجانية بقرية العون الغذائى بقرية كلابشة الجديدة ، والتى نظمتها النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بأسوان برئاسة الدكتورة سهير عبده نقيب الأطباء البيطريين ، وذلك فى إطار تعزيز الرعاية البيطرية ودعم صغار المربين والحفاظ على الثروة الحيوانية .

قافلة بيطرية متكاملة بالتعاون مع جامعة أسوان والجهات المعنية

وجاء تنظيم القافلة بالتعاون مع كلية الطب البيطرى بجامعة أسوان بإشراف الدكتور أشرف إمام القائم بأعمال رئيس الجامعة ، ومديرية الطب البيطرى بقيادة الدكتور جمعة مكى مدير عام المديرية ، والمهندس محمد حسن مدير إدارة الحدائق ، والمشرف على مشروع قرى العون الغذائى ، فضلاً عن مؤسسة الجسر المصرى للإعلام والتنمية ، وإحدى المشروعات العاملة فى رعاية الدواب ، وأيضاً إحدى الشركات المتخصصة فى الأدوية والمستحضرات البيطرية ، بما يعكس أهمية تكامل جهود المؤسسات الأكاديمية والتنفيذية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص فى تقديم خدمات بيطرية متكاملة للمواطنين ، إلى جانب إتاحة فرص التدريب العملى لشباب الأطباء البيطريين وطلاب كلية الطب البيطرى .

علاج وفحص وتحصين آلاف الحالات من الماشية والدواب والدواجن



وقد أسفرت أعمال القافلة عن تقديم الخدمات البيطرية والعلاجية لنحو 2436 حالة ، حيث تم علاج 150 رأساً من الأبقار والجاموس من أمراض الباطنة والأمراض المعدية ، وإجراء فحوصات وإختبارات الحمل باستخدام جهاز السونار لـ 100 رأس من الأبقار ، فضلاً عن تجريع 800 رأس ضد الطفيليات الداخلية ، ورش 185 حيواناً لمكافحة الطفيليات الخارجية .

كما شملت الجهود علاج 6 حالات متنوعة من الدواب من خلال العيادة البيطرية المتنقلة التابعة لمشروع «أتان» ، بالإضافة إلى تقديم العلاج والرعاية البيطرية لـ 1200 حالة من الدواجن والأرانب المنزلية ، بما يسهم فى الحفاظ على صحة الحيوانات والحد من إنتشار الأمراض وتحسين مستوى الإنتاج .

تدريب 48 طبيباً وطالباً وندوات توعوية لدعم صغار المربين

وفى الجانب التدريبى ، تضمنت القافلة تدريب 8 أطباء بيطريين من شباب الخريجين ، و40 طالباً من طلاب الإمتياز بكلية الطب البيطرى بجامعة أسوان ، بهدف تنمية مهاراتهم العملية وإكسابهم الخبرات الميدانية اللازمة للتعامل مع الحالات المرضية المختلفة .

كما شهدت القافلة تنظيم عدد من الندوات الإرشادية والتوعوية للمربين والسيدات حول أحدث أساليب التربية السليمة ، وطرق الوقاية من الأمراض الوبائية ، وأهمية الرعاية البيطرية الدورية ، بما يسهم فى زيادة الإنتاجية والحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة ، وخاصة مع دخول فصل الشتاء .

نقابة الأطباء البيطريين: استمرار القوافل للوصول إلى القرى الأكثر إحتياجاً

ومن جانبها ، أكدت نقيب الأطباء البيطريين بأسوان أن تنظيم هذه القوافل يأتى فى إطار حرص النقابة على القيام بدورها المجتمعى ، ودعم جهود الدولة فى تنمية الثروة الحيوانية وتحقيق التنمية المستدامة ، مشيرة إلى أن التعاون بين النقابة والجهات المشاركة يقدم نموذجاً للتكامل فى توفير الخدمات البيطرية للمربين ، بالتوازى مع إعداد وتأهيل جيل جديد من الأطباء البيطريين القادرين على خدمة المجتمع بكفاءة .

وأضافت أن النقابة ستواصل تنظيم القوافل البيطرية المجانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة ، وفق خطة تستهدف الوصول بالخدمات البيطرية إلى المناطق الأكثر إحتياجاً ، والمساهمة فى الحفاظ على الثروة الحيوانية ودعم صغار المربين ، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة .