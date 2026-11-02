محافظ أسوان يتفقد سيارة صهريجية لتوفير السولار لأصحاب اللنشات النيلية بمنطقة أرض المعارض بحمولة 5800 لتر

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان السيارة الصهريجية المحملة بكميات من السولار بطاقة 5800 لتر ، والتى تم تخصيصها بمنطقة أرض المعارض لتوفير إحتياجات أصحاب اللنشات النيلية من الوقود ، وضمان إنتظام حركة تشغيلها وإستمرار تقديم خدماتها للمواطنين والزائرين .

ويأتى ذلك فى ظل حرص محافظة أسوان على استمرار تقديم الخدمات للأنشطة النيلية وتلبية إحتياجات العاملين بها .

توفير السولار بصورة منتظمة لدعم حركة اللنشات النيلية

وأكد محافظ أسوان أن توفير السيارة الصهريجية يأتى فى إطار الإجراءات العاجلة التى تم اتخاذها لضمان عدم تأثر أصحاب اللنشات النيلية بالإجراءات التنظيمية الخاصة بمنظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية، مشيراً إلى أهمية توفير الكميات اللازمة من السولار بصورة منتظمة، بما يضمن استمرار النشاط النيلـى وعدم حدوث أى معوقات أمام حركة التشغيل.

جهود متنوعة

تنسيق مستمر لتلبية احتياجات الأنشطة النيلية

وأوضح المهندس عمرو لاشين أن المحافظة تتابع بشكل مستمر إنتظام توفير المنتجات البترولية لمختلف الأنشطة والمركبات بالتنسيق مع الجهات المعنية ، مع العمل على توفير البدائل المناسبة التى تضمن تلبية الإحتياجات الفعلية للمواطنين والعاملين بمختلف القطاعات بما يحقق الإنضباط فى منظومة التوزيع وإستمرار تقديم الخدمات دون تأثر .



تأتى هذه الخطوة فى إطار حرص محافظة أسوان على دعم الأنشطة النيلية وتوفير احتياجات أصحاب اللنشات من السولار، بما يضمن انتظام التشغيل وإستمرار تقديم الخدمات السياحية والنيلية .