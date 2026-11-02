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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أرقام استثنائية لمحمد صلاح.. 10 مساهمات تهديفية في أول 7 مباريات بتركيا

محمد صلاح
محمد صلاح
منتصر الرفاعي

فرض طرابزون سبور نفسه بقوة في سباق المنافسة بالدوري التركي بعدما خرج بانتصار جديد على حساب غازي عنتاب بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة العاشرة ليواصل الفريق نتائجه المميزة ويؤكد التطور الكبير في مستواه منذ تولي الألماني توماس رايس القيادة الفنية.

وشهدت المباراة حضورا مؤثرا للنجم المصري محمد صلاح الذي ساهم في صناعة الهدف الافتتاحي بينما واصل زميله إرنست موشي تألقه بتسجيل هدف وصناعة آخر ليحصد الفريق ثلاث نقاط جديدة تعزز موقعه في جدول الترتيب.

ركلة ركنية من صلاح تمنح طرابزون الأفضلية

انتظر طرابزون سبور حتى اللحظات الأخيرة من الشوط الأول لافتتاح التسجيل بعدما نفذ محمد صلاح ركلة ركنية مميزة في الدقيقة 45+2 حولها إرنست موشي بتمريرة إلى المدافع ستيفان سافيتش الذي لم يتردد في إيداع الكرة داخل الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل أصحاب الأرض ضغطهم الهجومي حتى نجح موشي في مضاعفة النتيجة عند الدقيقة 61 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عجز حارس غازي عنتاب عن التصدي لها، ليؤمن انتصار فريقه.

رايس يدخل تاريخ طرابزون سبور من أوسع أبوابه

على مستوى القيادة الفنية، يواصل الألماني توماس رايس تقديم بداية استثنائية بعدما سجل اسمه في تاريخ طرابزون سبور كأول مدرب يحقق الفوز في مبارياته الخمس الأولى بالدوري التركي.

وامتدت بصمة المدرب الألماني إلى مختلف المسابقات بعدما قاد الفريق لتحقيق سبعة انتصارات متتالية منذ توليه المسؤولية منها خمسة انتصارات في الدوري المحلي واثنان في دوري المؤتمر الأوروبي.

وتكشف الأرقام عن قوة الفريق خلال هذه الفترة بعدما سجل 15 هدفا في انتصاراته الخمسة بالدوري بينما لم تهتز شباكه سوى ثلاث مرات، ليحصد 15 نقطة كاملة دون فقدان أي نقطة في تلك المواجهات.

أرقام قياسية تضع محمد صلاح بين أبرز نجوم الدوري التركي

في المقابل، يواصل محمد صلاح تعزيز مكانته داخل صفوف طرابزون سبور بعدما تحول إلى أحد أهم العناصر المؤثرة في المنظومة الهجومية للفريق سواء من خلال التسجيل أو صناعة الأهداف.

وكان النجم المصري قد حقق إنجازا لافتا في بداية مشواره بالمسابقة بعدما أصبح أول لاعب يصل إلى 10 مساهمات تهديفية خلال أول سبع مباريات بالدوري التركي بتسجيل سبعة أهداف وتقديم ثلاث تمريرات حاسمة في رقم يعكس انطلاقته القوية.

22 نقطة تضع طرابزون سبور في دائرة المنافسة

وعلى صعيد جدول الترتيب، رفع الفوز الأخير رصيد طرابزون سبور إلى 22 نقطة من عشر مباريات، ليحتل المركز الثالث ويواصل مطاردة جالاتا سراي صاحب الصدارة الذي يتقدم عليه بثلاث نقاط فقط.

ويمنح الاستقرار الفني والنتائج المتتالية جماهير طرابزون سبور آمالا كبيرة في مواصلة المنافسة على اللقب، خاصة مع الانسجام المتزايد بين عناصر الفريق والتأثير الواضح لمحمد صلاح، إلى جانب البداية القوية التي يقدمها توماس رايس.

طرابزون سبور محمد صلاح الدوري التركي جالاتا سراي إرنست موشي

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