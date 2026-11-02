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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة مايو بالقاهرة تساهم بـ1000 شجرة لدعم مبادرة "تخضير القاهرة"

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
مريم عزت

أعلن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، مساهمة جامعة مايو بالقاهرة بـ1000 شجرة، استجابة لدعوة محافظة القاهرة لمؤسسات المجتمع المدنى للمشاركة في أعمال التشجير، وتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ل«تخضير القاهرة»، بما يعزز جهود التوسع في أعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء بالعاصمة.

محافظ القاهرة 

وثمّن محافظ القاهرة مساهمة النائب ناجح جلال رئيس مجلس أمناء جامعة مايو بالقاهرة، وأ. د محب الرافعى رئيس الجامعة بالأشجار ، مؤكدًا أن هذه المشاركة تعكس وعي المؤسسات التعليمية بدورها المجتمعى والبيئى، وحرصها على دعم جهود الدولة فى مواجهة التغيرات المناخية وتحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف تعزيز نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وتحسين المظهر الحضارى لشوارع وميادين العاصمة.

ودعا محافظ القاهرة مختلف المؤسسات والجهات إلى المشاركة فى المبادرة، مؤكدًا أن الحفاظ على البيئة وزيادة المساحات الخضراء مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع.

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بـ1000 شجرة تخضير القاهرة

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