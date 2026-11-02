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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ضوابط صارمة لتملك حصص وأسهم في البنوك.. والغرامة تصل لمليون جنيه

تعبيرية
تعبيرية
أميرة خلف

وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي عددًا من الضوابط المنظمة لتملك الأسهم والحصص في رؤوس أموال البنوك، بهدف إحكام الرقابة على هيكل الملكية وضمان الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة للقطاع المصرفي، وعدم السماح بتجاوز النسب المقررة دون الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.

كما حدد القانون عقوبات مالية بحق المخالفين، تصل إلى مليون جنيه، حال مخالفة شروط وضوابط التملك.

عقوبات المخالفين

وفي هذا الصدد، نصت المادة 228 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه كل من خالف أياً من أحكام التملك في رءوس أموال البنوك المنصوص عليها في المواد (74، 76، 78) من هذا القانون .

ووفقا للمادة 74، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على (10٪) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.

وفي حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه، وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية الأمر بتعيين إحدى شركات السمسرة لتولى إجراءات بيع الأسهم المخالفة، على أن تتول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات.

ويصدر مجلس الإدارة قواعد الإفصاح في شأن تملك أسهم البنوك بما يضمن التعرف على المالك الفعلي أو المستفيد النهائي من الأسهم، وفي حالة مخالفة هذه القواعد يسرى في شأن الأسهم المخالفة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة.

قانون البنك المركزي الأسهم البنوك رؤوس أموال البنوك

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