محافظ الإسماعيلية وسفير سلوفاكيا يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

بحث اللواء أركان حرب نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، مع سفير جمهورية سلوفاكيا لدى مصر، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من المجالات ، وفي مقدمتها السياحة والزراعة والصناعة، إلى جانب التبادل الثقافي والفني، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين محافظة الإسماعيلية والمؤسسات والجهات السلوفاكية.

وتناول اللقاء فرص التعاون في المجال الصناعي، خاصة أن سلوفاكيا تمتلك خبرات متميزة في صناعة السيارات ومكوناتها، إلى جانب تنوع أنشطتها الصناعية، وهو ما يمثل مجالًا واعدًا لتبادل الخبرات وإقامة علاقات تعاون، في ضوء ما تمتلكه الإسماعيلية من مقومات صناعية ومواقع استثمارية متنوعة.

وأوضح محافظ الإسماعيلية أن المحافظة تضم أربع مناطق صناعية، إلى جانب المنطقة الحرة، بما يوفر فرصًا متعددة أمام المستثمرين لإقامة مشروعات إنتاجية جديدة، مشيرًا إلى أهمية فتح قنوات اتصال مباشرة مع الجانب السلوفاكي للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وبحث إمكانية إقامة شراكات في المجالات الصناعية المختلفة.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية التعاون في المجال الزراعي، خاصة في ظل ما تتمتع به الإسماعيلية من إنتاج زراعي متميز، وفي مقدمته المانجو الإسماعيلاوي، الذي يحظى بسمعة واسعة، إلى جانب ما تمتلكه المحافظة من مقومات تسمح بتطوير الصناعات القائمة على المنتجات الزراعية وزيادة فرص الاستثمار في هذا القطاع.

وحظي المجال السياحي باهتمام خاص خلال اللقاء، في ضوء اهتمام السفير السلوفاكي بمحافظة الإسماعيلية وحرصه على زيارتها على مدار نحو 20 عامًا، حيث اعتاد زيارة المحافظة والتعرف على معالمها الأثرية والتاريخية ومتاحفها والمواقع ذات القيمة الحضارية، وهو ما أتاح له معرفة وثيقة بتاريخ الإسماعيلية وما تمتلكه من مقومات سياحية وثقافية.

ويتمتع السفير السلوفاكي بخلفية علمية متخصصة في علم الآثار المصرية، وسبق له زيارة مصر مرات عديدة ضمن البعثات الأثرية الأجنبية التي شاركت في أعمال البحث والتنقيب بالمواقع الأثرية المصرية، وهو ما أتاح له التعرف عن قرب على الحضارة المصرية القديمة وتاريخها وآثارها الممتدة عبر العصور، فضلًا عن اهتمامه بالمواقع الأثرية والتاريخية بمحافظة الإسماعيلية.

وأكد اللقاء أهمية الاستفادة من هذا الاهتمام في تنشيط الحركة السياحية بين الجانبين، والتعريف بالمقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها الإسماعيلية، فضلًا عن بحث سبل تنظيم برامج للتبادل السياحي والثقافي، بما يسهم في جذب مزيد من الزائرين وتعريف السائحين السلوفاك بتاريخ المنطقة وتراثها.

وفي الجانب الثقافي والفني، طرح السفير السلوفاكي إمكانية مشاركة فرقة للفنون الشعبية من بلاده في إحدى دورات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية المقبلة، خاصة أن سلوفاكيا تمتلك فرقًا فنية متميزة تقدم عروضًا تعبر عن تراثها الشعبي وهويتها الثقافية.

ورحب محافظ الإسماعيلية بالفكرة، مؤكدًا أهمية المهرجان باعتباره نافذة للتواصل بين الشعوب، وفرصة لتبادل الثقافات والفنون الشعبية والتعرف على تراث الدول المشاركة، بما يدعم العلاقات الثقافية والإنسانية ويفتح مجالات جديدة للتقارب بين الشعبين المصري والسلوفاكي.

وأكدت دكتورة مروة كامل مدير العلاقات الخارجية بالمحافظة على أن مجالات التعاون المقترحة لا تقتصر على العلاقات المؤسسية، وإنما تمتد إلى الاستفادة المباشرة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين، سواء في الصناعة والزراعة والسياحة أو في المجالات الثقافية والفنية، مع أهمية استمرار التواصل لدراسة فرص التعاون وتحويل الأفكار المطروحة إلى خطوات عملية.

ويأتي اللقاء في إطار توجه محافظة الإسماعيلية نحو توسيع علاقاتها الدولية، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي وما تمتلكه من مناطق صناعية وزراعية ومقومات سياحية وتاريخية، بما يدعم فرص الاستثمار ويعزز مكانة المحافظة على خريطة التعاون الاقتصادي والثقافي الدولي.