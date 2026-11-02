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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس «صرف الإسكندرية» يتفقد 4 قطاعات حيوية لمتابعة كفاءة التشغيل

رئيس شركه الصرف الصحي بالإسكندرية
رئيس شركه الصرف الصحي بالإسكندرية
أحمد بسيوني

أجرى المهندس أحمد عاطف الفرجاني، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة ميدانية تفقدية شملت 4 قطاعات حيوية بالشركة، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على كفاءة منظومة التشغيل، والاطمئنان على مستوى الأداء بمختلف مواقع العمل.

وشملت الجولة قطاعات المعامل والصرف الصناعي وإدارة المعدات المركزية، بالإضافة إلى محطة الدايجيستور، حيث تابع رئيس الشركة طبيعة العمل بكل قطاع وآليات التشغيل والصيانة، ومدى الالتزام بالمعايير الفنية المنظمة للعمل.

واستهل الفرجاني جولته بتفقد قطاع المعامل، حيث اطلع على آليات إجراء التحاليل والفحوصات المعملية، ودور المعامل في متابعة جودة مياه الصرف الصحي ومراحل المعالجة، مؤكدًا أهمية الالتزام بالمعايير الفنية وضمان دقة النتائج باعتبارها أحد العناصر الأساسية لرفع كفاءة منظومة المعالجة.

كما تفقد قطاع الصرف الصناعي، وتابع جهود الرقابة على المنشآت الصناعية ومدى التزامها بالاشتراطات والمعايير البيئية المنظمة لعمليات الصرف، بما يسهم في الحد من الملوثات وحماية شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة.

وشملت الجولة إدارة المعدات المركزية، حيث اطلع رئيس الشركة على حالة المعدات والآليات التابعة للشركة ومعدلات جاهزيتها وكفاءة أعمال الصيانة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الأصول ورفع كفاءتها التشغيلية، لضمان سرعة الاستجابة لمتطلبات العمل ودعم مختلف القطاعات.

واختتم رئيس الشركة جولته بتفقد محطة الدايجيستور، لمتابعة منظومة التشغيل ومراحل العمل بها، والوقوف على طبيعة العمليات التشغيلية وأهمية المحطة في دعم منظومة المعالجة وتحقيق الاستفادة المثلى من نواتجها، مؤكدًا ضرورة استمرار المتابعة الفنية والالتزام بإجراءات التشغيل والصيانة.

وأكد الفرجاني أن القطاعات التي شملتها الجولة تمثل عناصر متكاملة في منظومة العمل، وأن الارتقاء بمستوى الأداء يتطلب التنسيق المستمر وتعزيز المتابعة الميدانية وتطوير آليات العمل، مع تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة.

وتأتي الجولة في إطار خطة رئيس الشركة للتواصل المباشر مع العاملين والوقوف على احتياجات القطاعات المختلفة ومتابعة سير العمل على أرض الواقع، بما يدعم جهود التطوير ويسهم في الارتقاء بمستوى خدمات الصرف الصحي المقدمة للمواطنين بمحافظة الإسكندرية.

رئيس شركه الصرف الصحي بالإسكندرية الصرف الصحي الإسكندرية

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