غدًا.. مكتبة الإسكندرية تعلن أسماء الفائزين بجائزة المبدعين الشباب 2026

تعلن مكتبة الإسكندرية، غدًا "الثلاثاء"، أسماء الفائزين بجائزة «مكتبة الإسكندرية للمبدعين الشباب 2026»، في دورتها الثانية، التي تستهدف دعم المواهب الشابة وتشجيع الإبداع الأدبي والفني في مختلف المجالات.

وتُمنح الجائزة سنويًا للمبدعين المصريين من الفئة العمرية بين 18 و45 عامًا، بواقع فائز واحد في كل فرع من فروعها السبعة، وذلك في إطار جهود المكتبة لاكتشاف الطاقات الإبداعية الواعدة وتسليط الضوء على النماذج المتميزة في المجالات الثقافية والفنية والمعرفية.

وتضم الجائزة هذا العام سبعة فروع، هي: الفنون التشكيلية، والإبداع التكنولوجي، والسرد، والمسرح، والشعر، والفكر الفلسفي والاجتماعي، وريادة الأعمال، بما يعكس تنوع المجالات التي تستهدفها الجائزة واهتمامها بمختلف أشكال الإبداع.

ويحصل الفائز في كل فرع على جائزة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى شهادة تقدير ودرع الجائزة، على أن يُحدد موعد حفل توزيع الجوائز والإعلان عن تفاصيله لاحقًا.

وتأتي الجائزة انطلاقًا من رسالة مكتبة الإسكندرية في دعم المبدعين واكتشاف المواهب الشابة، وتوفير فرص دعمها بالمعرفة والخبرات العلمية والثقافية، بما يسهم في تنشيط الحركة الثقافية ونقل الخبرات إلى الأجيال الجديدة.

وشهدت الدورة الأولى من الجائزة إقبالًا ملحوظًا، حيث بلغ عدد الأعمال المقدمة 525 عملًا في مختلف الفروع السبعة.