قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يؤكد الدور المحوري لدار الإفتاء في نشر الوعي الديني الرشيد وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال
وزير العمل: مستمرون في تقديم الدعم والحماية للعمالة غير المنتظمة
مصر والسودان يرفضان عسكرة البحر الأحمر ومحاولة النفاذ لمياهه من أي دولة غير مشاطئة
مصر والسودان تؤكدان في إعلان مشترك رفضهما التام لأية تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي
اندلاع حريق في ناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم بحري شرق مضيق هرم
تحطم طائرة عسكرية إسرائيلية جنوب عسقلان.. واندلاع حريق في المنطقة
مسئولة أممية: النازحون في اليمن يحتاجون مأوى وأموال ومياه وغذاء ورعاية صحية
الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية
خلف الحبتور يحسم الجدل حول رغبته في شراء الزمالك أو الاستثمار بشركة الكرة
الصحة: 16 مبادرة رئاسية استفاد منها 95 مليون مواطن وتمويلها من الخزانة العامة للدولة
بيبي يتصل يوميا.. إعلامي أمريكي يفجر مفاجأة: نتنياهو يضغط على ترامب لضرب إيران نوويا
أمير هشام يكشف قرارات لجنة المسابقات وعقوبات الجولة الثامنة للدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غدًا.. مكتبة الإسكندرية تعلن أسماء الفائزين بجائزة المبدعين الشباب 2026

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
أحمد بسيوني

تعلن مكتبة الإسكندرية، غدًا "الثلاثاء"، أسماء الفائزين بجائزة «مكتبة الإسكندرية للمبدعين الشباب 2026»، في دورتها الثانية، التي تستهدف دعم المواهب الشابة وتشجيع الإبداع الأدبي والفني في مختلف المجالات.

وتُمنح الجائزة سنويًا للمبدعين المصريين من الفئة العمرية بين 18 و45 عامًا، بواقع فائز واحد في كل فرع من فروعها السبعة، وذلك في إطار جهود المكتبة لاكتشاف الطاقات الإبداعية الواعدة وتسليط الضوء على النماذج المتميزة في المجالات الثقافية والفنية والمعرفية.

وتضم الجائزة هذا العام سبعة فروع، هي: الفنون التشكيلية، والإبداع التكنولوجي، والسرد، والمسرح، والشعر، والفكر الفلسفي والاجتماعي، وريادة الأعمال، بما يعكس تنوع المجالات التي تستهدفها الجائزة واهتمامها بمختلف أشكال الإبداع.

ويحصل الفائز في كل فرع على جائزة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى شهادة تقدير ودرع الجائزة، على أن يُحدد موعد حفل توزيع الجوائز والإعلان عن تفاصيله لاحقًا.

وتأتي الجائزة انطلاقًا من رسالة مكتبة الإسكندرية في دعم المبدعين واكتشاف المواهب الشابة، وتوفير فرص دعمها بالمعرفة والخبرات العلمية والثقافية، بما يسهم في تنشيط الحركة الثقافية ونقل الخبرات إلى الأجيال الجديدة.

وشهدت الدورة الأولى من الجائزة إقبالًا ملحوظًا، حيث بلغ عدد الأعمال المقدمة 525 عملًا في مختلف الفروع السبعة.

ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ جوائز الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اليابان - أرشيفية

اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء

الدواجن

الفراخ رايحة على فين.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن

البنزين

الحكومة تفاجئ المواطنين.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

الجنيه الذهب

نزل 1000 جنيه… سعر الجنيه الذهب اليوم

الاهلي

إبراهيم فايق يكشف أولى صفقات الأهلي المنتظرة في الميركاتو الشتوي

البيت الأبيض

البيت الأبيض يستعد لهزيمة الجمهوريين.. ترامب يستعد لحكم أمريكا بسلاح الصلاحيات التنفيذية

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمقاولون اليوم في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

الأهلي

خبير لوائح يكشف فرص الأهلي في المشاركة بكأس العالم للأندية بعد زيادة المقاعد

ترشيحاتنا

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تحضر لميني ألبوم جديد ودويتو غنائي.. وتكشف موقفها من التمثيل

الفنان حودة

حودة يكشف لـ صدى البلد كواليس أغنية «هل هيلا» وتعاونه مع جنات في فيلم نصيب| خاص

سهير المرشدي

سهير المرشدي: أهم ما يسعى إليه الفنان الحقيقي أن يظل اسمه حاضرًا في ذاكرة التاريخ

بالصور

أسنانك صفراء رغم غسلها يوميًا؟ حيل بسيطة لاستعادة بياضها

غسل الأسنان
غسل الأسنان
غسل الأسنان

الغراء لزق في صوابعك؟ حيلة منزلية بسيطة تخلصك منه

حيلة لإزالة الغراء
حيلة لإزالة الغراء
حيلة لإزالة الغراء

أزهر الإسكندرية يعلن الفائزين في بطولة تنس الطاولة للابتدائية والثانوية

أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يحتفي بمكرمي الدورة الـ11

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد