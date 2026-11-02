وزير النقل العراقي يزور مكتبة الإسكندرية للتعرف على مشروعاتها الرقمية

استقبلت مكتبة الإسكندرية، اليوم "الاثنين"، وهب سلمان الحسني، وزير النقل العراقي، والوفد المرافق له، في زيارة تفقدية للتعرف على الإمكانات الثقافية والمعرفية للمكتبة، وما تضمه من مشروعات رقمية وتكنولوجية ومعارض ومتاحف.

كان في استقبال الوزير العراقي هبة الرافعي، القائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام بمكتبة الإسكندرية، نيابة عن الدكتور أحمد زايد، مدير المكتبة، حيث اصطحبته والوفد المرافق في جولة للتعرف على مختلف قطاعات المكتبة ومرافقها، وأهدته نسخة من كتاب «ذاكرة الإسكندرية الفوتوغرافية».

وشملت الجولة قاعة الاطلاع الرئيسية، حيث تعرف الوفد على المشروعات الرقمية والتكنولوجية والموارد المعرفية، إلى جانب عدد من المعارض والمتاحف، من بينها معرض العالم الرقمي، ومعرض الإسكندرية عبر العصور، ومتحف المخطوطات، ومعرض محمد حسنين هيكل، ومعرض عالم شادي عبد السلام، ومتحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

كما تضمنت الزيارة التعرف على أرشيف الإنترنت ومكتبة طه حسين للمكفوفين وضعاف البصر، ومشاهدة عرض البانوراما الحضارية، الذي يستعرض جوانب من تاريخ الحضارة الإنسانية.

وفي ختام الزيارة، أعرب وزير النقل العراقي عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بما تمثله مكتبة الإسكندرية من نافذة حضارية كبرى على العالم، مؤكدًا أن دورها التنويري يجعلها ركيزة أساسية في تعزيز حوار الحضارات ومد جسور التقارب الإنساني والثقافي والمعرفي.