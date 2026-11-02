نائب رئيس الوزراء يشارك في افتتاح فعاليات معرض أبوظبي الدولي للبترول

شارك الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اليوم، في افتتاح فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026"، الذي يُقام تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وافتتح الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، النسخة الثانية والأربعين من "أديبك" بمركز "أدنيك أبوظبي"، والتي تستمر فعالياتها خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة من وزراء الطاقة وكبار المسؤولين وقادة قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والصناعة من مختلف أنحاء العالم.

وفي تصريح له على هامش الافتتاح، أكد الدكتور حسين عيسى عمق ومتانة العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والحرص على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيرا إلى أن هذا الحدث العالمي يمثل منصة مهمة للحوار وتبادل الخبرات مع كبار صناع القرار وقادة الصناعة والمستثمرين، لافتًا إلى أن مشاركة مصر في "أديبك 2026" تمثل فرصة لإبراز ما يتمتع به قطاع الطاقة المصري من فرص استثمارية واعدة، وما تمتلكه الدولة من مقومات وإمكانات في هذا القطاع. وشدد على أن الحكومة المصرية تعمل على تأمين احتياجات الدولة من الطاقة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، وتوظيف التقنيات الحديثة، بما يدعم مكانة مصر مركزًا إقليميًا للطاقة، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وتُعد نسخة هذا العام الأكبر في تاريخ "أديبك"، وسط توقعات بتسجيل حضور قياسي يتجاوز 239 ألف زائر من أكثر من 170 دولة، بمشاركة أكثر من 2260 شركة عارضة موزعة على 16 قاعة عرض، إلى جانب 30 جناحًا وطنيًا من بينها جناح مصر، وتستعرض هذه المشاركة الواسعة تقنيات وحلولًا تغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة العالمية في قطاع الطاقة، بما يعكس المكانة التي بات يحتلها الحدث بوصفه الملتقى الأبرز لصناع القرار وقادة الصناعة.

وعلى مدار أربعة أيام، يستضيف المؤتمر أكثر من 1800 متحدث ضمن 13 برنامجًا وأكثر من 380 جلسة، تتناول أولويات تمتد من أمن الطاقة والبنية التحتية والاستثمار، إلى الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، والذكاء الاصطناعي، والقدرة التنافسية الصناعية، وتطوير القوى العاملة.

تجدر الإشارة إلى أن "أديبك" يُعد أكبر معرض ومؤتمر للطاقة في العالم، ومنصة دولية تجمع صناع القرار والمستثمرين والخبراء وقادة الصناعة، لبحث مستقبل قطاع الطاقة، وتعزيز التعاون الدولي، واستكشاف الفرص الاستثمارية والتكنولوجية.