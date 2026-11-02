تراجع جماعي بمؤشرات البورصة عند الإغلاق

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تراجع أداء مؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات اليوم / الاثنين / مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية، فيما مالت تعاملات المؤسسات المحلية والمستثمرين الأفراد نحو البيع.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 65 مليار جنيه لتبلغ مستوى 3.832 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 66 مليار جنيه، تضمنت تعاملات سندات وأذون وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 9.6 مليار جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة «إيجي إكس 30» بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 48403.14 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 2.23% ليبلغ 16293.71 نقطة، وامتدت الانخفاضات إلى مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا، الذي تراجع بنحو 2.22% ليبلغ مستوى 21912.4 نقطة.